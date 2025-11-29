Έρχονται κι άλλες βροχές – Η πρόγνωση Τσατραφύλια για τον καιρό

Την ώρα που σε αρκετές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Adel, ένα νέο βροχοχαμηλό θα σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας, η κακοκαιρία Adel περιορίζεται στα ανατολικά της χώρας, προκαλώντας προβλήματα σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Στη συνέχεια, προβλέπονται 3-4 ημέρες «καιρικής ανάπαυλας» όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, με τον καιρό να βοηθά στην αποκατάσταση κάποιων καταστροφών, «μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές».

Ζεστός ο Δεκέμβριος

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσατραφύλιας σημειώνει ότι ο Δεκέμβριος δεν θα συνοδεύεται από τσουχτερό κρύο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα.

«Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», συμπληρώνει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλια:

«Δεν βλέπω ”Χιονιά” τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

Καλημέρα!

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία , μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές. Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».