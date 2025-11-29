newspaper
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
H Θάσος στο έλεος της κακοκαιρίας Adel: Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 14:28

H Θάσος στο έλεος της κακοκαιρίας Adel: Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Θάσο προκάλεσε η κακοκαιρία Adel.

Η Θάσος περνά δύσκολες στιγμές καθώς η κακοκαιρία Adel σαρώνει το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταστροφές.

Στην Ποταμιά, δρόμοι έχουν ξηλωθεί, σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν, ενώ παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις νερού.

Προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή της Παναγιάς, με το νησί να δέχεται μεγάλα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, που έχει πληγεί σφοδρά.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτόματου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.

Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου», ενώ επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.

Πάνω από 150 χιλιοστά βροχής σε Κέρκυρα, Μυτιλήνη και Τζουμέρκα

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας Adel.

Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Σάββατο 29/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 54 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 98 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 183 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

