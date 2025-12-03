newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 06:50

Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η νέα κακοκαιρία ξεκινά την επέλασή της, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, φέρνει από σήμερα η νέα κακοκαιρία με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Πιο αναλυτικά, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Έφτασε η νέα κακοκαιρία – Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια μετά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
Woman 02.12.25

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο