Βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, φέρνει από σήμερα η νέα κακοκαιρία με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Πιο αναλυτικά, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Έφτασε η νέα κακοκαιρία – Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια μετά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.