Η κακοκαιρία Byron κλείνει και σχολεία

Η κακοκαιρία Byron που θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας, δημιουργεί και προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, καθώς αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να μην γίνουν μαθήματα, για να μην διακινδυνεύσουν οι μαθητές.

Υπενθυμίζεται ότι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι το καιρικό σύστημα Byron θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επιπλέον όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη και στο Καστελλόριζο

Ο δήμαρχος Σύμης αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία και στα Κύθηρα

Το κλείσιμο των σχολείων ανακοίνωσε και ο δήμος Κυθήρων. «Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλακη, όλες οι σχολικές μονάδες στα Κύθηρα, όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 4/12/2025 για προληπτικούς λόγους προστασίας των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίεςτηςΓΓΠΠ» ενημερώνει ο δήμος Κυθήρων.

Κλειστά σχολεία στον δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ενημερώνει πως λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ανακοινώνει τα εξής:

– Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025.

Ο Δήμος συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».

Επίσης ο δήμος παρέχει και συστάσεις προς τους δημότες:

«Λόγω της έντασης των φαινομένων, συστήνουμε σε όλους τους πολίτες:

– Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

– Να αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα, χείμαρρους ή σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων.

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα στους υπαίθριους χώρους των κατοικιών τους.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τις ενημερώσεις του Δήμου.

– Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θάλασσα ή παράκτιες περιοχές, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που κατά περιοχές θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Σημειώνει ακόμα πως «η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα παρακολουθείται συνεχώς από τον Δήμο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση, ώστε να αποφασιστεί εάν θα ισχύσει ανάλογη απόφαση και για την Παρασκευή 5/12/2025. Παρακαλούμε για την προσοχή και συνεργασία όλων. Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα εκδώσει κάθε νεότερη ενημέρωση άμεσα».

Κλειστά σχολεία στην Ύδρα

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για την Πέμπτη (04/12/2025) στην περιοχή μας με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή βροχόπτωση, για προληπτικούς λόγους όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστές. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αναμένονται και για την Παρασκευή (05/12/2025). Για το αν τα σχολεία της Ύδρας θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση αύριο (04/12/2025). Παρακαλούνται όλοι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευσή τους δίπλα από ετοιμόρροπα κτίρια και από περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Κλειστά σχολεία και λόγω αργίας

Σχολική αργία είναι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη Λυκόβρυση, τη Νέα Πέραμο, την Αργυρούπολη, τη Δάφνη και την Αγία Βαρβάρα Αττικής λόγω της γιορτής της πολιούχου (Αγίας Βαρβάρας).

Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές Δράμας και Ρεθύμνου ενώ εκτός από τις σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων δήμων κλειστά θα παραμείνουν και τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια.

Στην Καρδίτσα λόγω Αγίου Σεραφείμ

Κλειστά θα είναι τα σχολεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και για τους μαθητές στην Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Σεραφείμ.