«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Η νέα κακοκαιρία που θα πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας αναμένεται να χαρακτηριστεί, όπως και οι προηγούμενες, από πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Ο επικεφαλής της μονάδας METEO και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για: «μια σοβαρή κακοκαιρία» η οποία θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας την Πέμπτη 4/12 και Παρασκευή 5/12. Η πιο δύσκολη μέρα θα είναι σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο η Παρασκευή.

«Το θετικό είναι πως σε αυτή την τρίτη οργανωμένη κακοκαιρία σε διάστημα δύο εβδομάδων, η σοβαρά χτυπημένη από τις προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις, Ηπειρος, θα επηρεαστεί λίγο και αυτό κυρίως την Πέμπτη» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Οπως προσθέτει: «Εκεί που επικεντρώνεται η προσοχή μας είναι στην Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στην Πιερία. Στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα βρεθούν επίσης σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, η Ανατολική Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Επίσης, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ειδικά η Ρόδος θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό γιατί θα επικρατούν ταυτόχρονα ισχυροί άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις».

»Η Πιερία και η Ανατολική Θεσσαλία θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται προσοχή λόγω πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών επεισοδίων».

Πότε θα βρέξει πιο έντονα στην Αττική

Η Αττική θα επηρεαστεί από πιο σημαντικές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. H Αττική συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές που είναι αρκετά πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα και αυτό σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο συμβαίνει λόγω της τρωτότητας του λεκανοπεδίου απέναντι στις έντονες βροχοπτώσεις. «Καθώς το νερό ρέει σε μια μεγάλη δομημένη έκταση, κυρίως επιφανειακά, χωρίς να βρίσκει διόδους για να διοχετευθεί, οι πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια αυξάνονται όταν η πρωτεύoυσα δέχεται μεγάλα ύψη βροχής και αυτή τη φορά αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής και στην Αττική. Υπενθυμίζω ότι στην περασμένη κακοκαιρία η Αθήνα πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής».

Συνολικά, η νέα κακοκαιρία απαιτεί σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο επαγρύπνηση αφού κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Φυσιολογικό γεγονός οι τρεις συνεχόμενες κακοκαιρίες

Πάντως, κατά τον κ. Λαγουβάρδο, οι τρεις συνεχόμενες κακοκαιρίες θεωρούνται φυσιολογικές για την εποχή, καθώς βρισκόμαστε σε βροχερούς μήνες.

«Με εξαίρεση την Κρήτη η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στις περιοχές που δέχτηκαν βροχοπτώσεις στα δύο προηγούμενα συστήματα, όμως θα δεχθεί βροχοπτώσεις αυτή τη φορά, είχαμε απιοκατάσταση της εδαφικής ξηρασίας που πλήττει τα τελευταία χρόνια πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο θετικός αντίκτυπος των κακοκαιριών, μαζί με τον εμπλουτσιμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Από την άλλη, υπάρχουν οι καταστροφές λόγω των ακραίων βροχοπτώσεων όπως τις είδαμε να συμβαίνουν στην Ηπειρο».

Σημειώνεται πως οι θερμοκρασίες λόγω νότιων ανέμων θα είναι ήπιες, δεν αναμένεται δηλαδή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στα μεγάλα υψόμετρα αναμένεται να χιονίσει.

Ερχεται επεισόδιο ακραίας βροχόπτωσης Κατηγορίας 5

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από την Πέμπτη 04/12 από τα νοτιοδυτικά.

Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη 04/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 05/12 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).