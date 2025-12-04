newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Ελλάδα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 13:52

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία

Πού σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για τον Byron - Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρεί τις οδηγίες και να αποφεύγει περιττές μετακινήσεις

Σύνταξη
Upd:4.12.2025, 13:08
Ακρόαση άρθρου
A
A
Επελαύνει η κακοκαιρία Byron πλήττοντας πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ήδη καταγράφονται τα πρώτα προβλήματα, με πλημμυρικά φαινόμενα και παρασύρσεις οχημάτων, κατολισθήσεις και κλειστούς δρόμους.

Οι πολίτες ενημερώνονται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς, ενώ έχουν σταλεί μέχρι στιγμής μηνύματα 112 σε Ευρώτα και Λακωνία. Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις.

Στη Ζάκυνθο, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στις Αλυκές. Η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρσεις οχημάτων, κατολισθήσεις και κλειστούς δρόμους έφερε η κακοκαιρία Byron

εικόνα που δείχνει εκτεταμένες πλημμύρες στα Πηγαδάκια Ζακύνθου λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης

Εκτεταμένες πλημμύρες στα Πηγαδάκια Ζακύνθου λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης

Σύμφωνα με το imerazante.gr, στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Η επιδείνωση του καιρού – με έντονες βροχές, καταιγίδες και ανέμους – επέβαλε το κλείσιμο σχολείων σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Σύμη, ενώ στο Γύθειο δρόμοι μετατράπηκαν σε ρέματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, καθώς ο Byron σαρώνει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως έχει γίνει γνωστό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Σπάρτης – Γυθείου στο ύψος του Βασιλακίου και στην εθνική οδό Σκάλα προς Δαφνί στην έξοδο της Σκάλας. Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Οι επίμονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες στο οδικό δίκτυο, με το σοβαρότερο πρόβλημα να παραμένει η ΕΟ Σπάρτης  – Γυθείου.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι εστάλη μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις, ενώ ο δήμος Ευρώτα ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Μεγάλη προσοχή, όπως επισημαίνεται χρειάζεται και στον κόμβο για Στεφανιά.

Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της Πιερίας στις 13:44 αναφέροντας: «Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην#Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας».

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, αποφάσεις για αναστολή σχολικών μονάδων αναμένεται να ληφθούν και σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

