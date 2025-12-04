Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Επελαύνει η κακοκαιρία Byron πλήττοντας πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ήδη καταγράφονται τα πρώτα προβλήματα, με πλημμυρικά φαινόμενα και παρασύρσεις οχημάτων, κατολισθήσεις και κλειστούς δρόμους.
Οι πολίτες ενημερώνονται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς, ενώ έχουν σταλεί μέχρι στιγμής μηνύματα 112 σε Ευρώτα και Λακωνία. Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις.
Στη Ζάκυνθο, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στις Αλυκές. Η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.
Πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρσεις οχημάτων, κατολισθήσεις και κλειστούς δρόμους έφερε η κακοκαιρία Byron
Σύμφωνα με το imerazante.gr, στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
Η επιδείνωση του καιρού – με έντονες βροχές, καταιγίδες και ανέμους – επέβαλε το κλείσιμο σχολείων σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Σύμη, ενώ στο Γύθειο δρόμοι μετατράπηκαν σε ρέματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, καθώς ο Byron σαρώνει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Όπως έχει γίνει γνωστό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Σπάρτης – Γυθείου στο ύψος του Βασιλακίου και στην εθνική οδό Σκάλα προς Δαφνί στην έξοδο της Σκάλας. Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Οι επίμονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες στο οδικό δίκτυο, με το σοβαρότερο πρόβλημα να παραμένει η ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.
Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι εστάλη μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις, ενώ ο δήμος Ευρώτα ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Μεγάλη προσοχή, όπως επισημαίνεται χρειάζεται και στον κόμβο για Στεφανιά.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της Πιερίας στις 13:44 αναφέροντας: «Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην#Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας».
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ…
Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, αποφάσεις για αναστολή σχολικών μονάδων αναμένεται να ληφθούν και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
