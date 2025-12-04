Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, στην οδό Φωτάκη, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, μέρος του δρόμου υποχώρησε ξαφνικά λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης.

Αυτοκίνητο «βούλιαξε» σε οικόπεδο

Το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο βρέθηκε σε οικόπεδο, σε βάθος τριών μέτρων.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο οικόπεδο γίνονταν εργασίες θεμελίωσης.

Η δυνατή βροχόπτωση, δημιούργησε μια λίμνη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Συνεργεία του δήμου, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο για να απομακρύνουν το όχημα και τοποθέτησαν προστατευτικά κάγκελα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ατυχήματα.