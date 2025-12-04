Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «βούλιαξε» όταν το οδόστρωμα υποχώρησε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης
Ένα αυτοκίνητο «βούλιαξε» αφού υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ειδικότερα, στην οδό Φωτάκη, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, μέρος του δρόμου υποχώρησε ξαφνικά λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης.
Αυτοκίνητο «βούλιαξε» σε οικόπεδο
Το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο βρέθηκε σε οικόπεδο, σε βάθος τριών μέτρων.
Σύμφωνα με το patris.gr, στο οικόπεδο γίνονταν εργασίες θεμελίωσης.
Η δυνατή βροχόπτωση, δημιούργησε μια λίμνη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Συνεργεία του δήμου, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο για να απομακρύνουν το όχημα και τοποθέτησαν προστατευτικά κάγκελα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ατυχήματα.
- Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
- Η Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ για δύο μήνες (vid, pics)
- Κοινωνία Ώρα MEGA: Ρεκόρ τηλεθέασης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
- Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
- Η ΑΙ αναμένεται να διπλασιάσει τη ζήτηση για data center έως το 2030
- Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή
- Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
- Κικίλιας: «Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις