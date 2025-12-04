Κακοκαιρία Byron: Έως και 90 χιλιοστά βροχής αναμένονται στην Αττική

Στο… κόκκινο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες η Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα θα επηρεάσει και την πρωτεύουσα.

Ήδη έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο, ενώ οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που αναμένεται να πέσει στην Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel, όταν και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, η Αττική δέχθηκε κατά τόπους έως και 50 χιλιοστά βροχής.

Η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς τώρα, οι προβλέψεις για το νέο σύστημα κακοκαιρίας δίνουν σχεδόν τα διπλάσια ποσά.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι αναμένεται να πέσουν από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής στην Αττική και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας οι πιο επικίνδυνες περιοχές είναι αυτές που βρίσκονται στους κόλπους του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού.

Δείτε την πορεία των βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Τρία σενάρια για την Αττική. Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν 3 προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική. Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό -Ευβοϊκό) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα. Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία. Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».