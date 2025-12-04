Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές της Λακωνίας και του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπου κλιμάκια της ΕΜΑΚ απεγκλωβίζουν συνεχώς πολίτες από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα, αποτρέποντας σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή τους.

Στη Σκάλα Λακωνίας, διασώστες της ΕΜΑΚ έσωσαν τρία άτομα την τελευταία στιγμή από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί και καλυφθεί από νερά σε πλημμυρισμένο σημείο.

Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, ενώ βίντεο από την επιχείρηση δείχνει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν οι διασώστες – με ισχυρή ροή νερού, χαμηλή ορατότητα και περιορισμένη πρόσβαση στο όχημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας, εννέα μέλη της επιχείρησαν στο Μαυροβούνι για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένη κατοικία.

Με τη χρήση βάρκας κατάφεραν να προσεγγίσουν το σπίτι, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, όπου τα ανέμενε ασθενοφόρο.

Οι διασωθέντες παρουσιάζουν ελαφρά υποθερμία, ωστόσο η γενική κατάσταση της υγείας τους θεωρείται καλή.

