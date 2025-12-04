Κακοκαιρία Byron: «Βιβλική καταστροφή» σε χωριά – Δρόμοι και καλλιεργήσιμες εκτάσεις μετατράπηκαν σε λίμνες
Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, πλήττοντας πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron, η οποία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα και κινητοποιώντας τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.
Στις Αλυκές Ζακύνθου, μεγάλοι όγκοι νερού μετέτρεψαν δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λίμνες. Αρχές και τοπικοί φορείς ζητούν από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις χωρίς σοβαρό λόγο.
Η επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Αλυκών έκλεισε στο ύψος του Μαντολάτο λόγω προβλημάτων, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στη Λιθακιά.
Δραματικές είναι οι εικόνες από τον Πλάτανο Γυθείου, όπου οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «βιβλική καταστροφή». Ολόκληρος ο οικισμός πλημμύρισε μέσα σε λίγες ώρες, με σπίτια να βουλιάζουν μέχρι το ταβάνι του ισογείου και καλλιέργειες, ζώα και οχήματα να παρασύρονται από ορμητικά νερά.
Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομονωθεί στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους και περιμένουν διασώστες με βάρκες, καθώς το χωριό έχει αποκοπεί και πολλοί δεν έχουν ρεύμα ή νερό.
Στο Ηράκλειο, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Το οδόστρωμα «κατάπιε» ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Φωτάκη, όταν υποχώρησε τμήμα του δρόμου δίπλα σε εργοτάξιο θεμελίωσης.
Στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κατέρρευσε μέρος οικοδομής λόγω της κακοκαιρίας, με μεγάλες πέτρες και μπάζα να μπλοκάρουν τον δρόμο. Από τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνται και σε σημεία του Λασιθίου, όπου κατολισθήσεις και έντονη βροχόπτωση έχουν αφήσει δρόμους απροσπέλαστους.
