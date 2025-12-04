Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών
Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
«Διήμερο έντονης κακοκαιρίας»
Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:
«Από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Πριν από λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.
Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.
Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα, να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».
