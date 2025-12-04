Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Byron, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν αρκετές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και καταστροφές.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, είμαστε ακόμα στη αρχή. Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος είπε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, είμαστε μόνο στην αρχή της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας».

Στη Λακωνία έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 100 τόνους βροχής ανά στρέμμα και στο νομό Αττικής είμαστε ήδη στους 40 με 60 τόνους ενώ τις επόμενες ώρες θα δούμε τα φαινόμενα να εντείνονται και να εξαπλώνονται σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στο επίκεντρο θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια αλλά και οι Κυκλάδες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρό κύμα βροχών και καταιγίδων. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά σημεία της χώρας με την ίδια ένταση.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται στο νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στην περιοχή των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία Byron θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.