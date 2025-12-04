Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.
Τεράστιους πίδακες νερού, καταμεσής κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας, δημιούργησε βροχή που έπεσε στην περιοχή.
Όπως αναφέρεται στα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτη, 40 λεπτά βροχής αρκούσαν για να δημιουργήσουν αυτές τις απίστευτες εικόνες:
@fragiskosofficial Με μόλις 40 λεπτά βροχή έρχομαι σιντριβάνι εδώ στην Καλλιθέα διασταύρωση Σκρα με Ανδρομάχης#fu #fragiskos ♬ πρωτότυπος ήχος – 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫 @fragiskosofficial Δημοσθένους και Σκρα το 2 συντριβάνι #fu #fragiskos ♬ πρωτότυπος ήχος – 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫
Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» στη βροχή
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.
Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.
Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου μας, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης 04/12.
