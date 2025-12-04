Τεράστιους πίδακες νερού, καταμεσής κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας, δημιούργησε βροχή που έπεσε στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτη, 40 λεπτά βροχής αρκούσαν για να δημιουργήσουν αυτές τις απίστευτες εικόνες:

Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» στη βροχή

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου μας, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης 04/12.