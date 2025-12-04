Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, καλλιέργειες να καταστρέφονται και υποδομές να δοκιμάζονται.

Σε συναγερμό οι Αρχές για την κακοκαιρία Byron που ήδη έχει προκαλέσει προβλήματα – Ανησυχία και στην Αττική

Ήδη έχει ανακοινωθεί κλείσιμο σχολείων ενώ οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ενεργοποιώντας τα μηνύματα του 112.

«Η κακοκαιρία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας και θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.

Όπως λέει ο ίδιος στο in: «Έχουμε ξανά έντονη βροχόπτωση μέσα στην Αθήνα, έχουμε έντονες βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο και βροχές σημειώνονται και στην Λακωνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, αν και με μικρότερη ένταση. Ακόμα σε περιοχές της Χαλκιδικής και στην Εύβοια σημειώνονται σήμερα το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο: «η κακοκαιρία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της». Όσον αφορά την Αττική, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με παύσεις και ξεσπάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και αύριο το πρωί.

Μεγάλα ύψη βροχής

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, φανερώνουν το μέγεθος του φαινομένου.