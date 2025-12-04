Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.
- Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής
- Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της
- Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
- Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, καλλιέργειες να καταστρέφονται και υποδομές να δοκιμάζονται.
Σε συναγερμό οι Αρχές για την κακοκαιρία Byron που ήδη έχει προκαλέσει προβλήματα – Ανησυχία και στην Αττική
Ήδη έχει ανακοινωθεί κλείσιμο σχολείων ενώ οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ενεργοποιώντας τα μηνύματα του 112.
«Η κακοκαιρία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της»
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας και θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.
Όπως λέει ο ίδιος στο in: «Έχουμε ξανά έντονη βροχόπτωση μέσα στην Αθήνα, έχουμε έντονες βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο και βροχές σημειώνονται και στην Λακωνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, αν και με μικρότερη ένταση. Ακόμα σε περιοχές της Χαλκιδικής και στην Εύβοια σημειώνονται σήμερα το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις».
Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο: «η κακοκαιρία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της». Όσον αφορά την Αττική, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με παύσεις και ξεσπάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και αύριο το πρωί.
Μεγάλα ύψη βροχής
Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, φανερώνουν το μέγεθος του φαινομένου.
- Έντονη συγκίνηση στην «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
- Η Λίλι Άλεν πουλάει butt plug – USB μετά την επιτυχία του άλμπουμ της «West End Girl»
- Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
- Οδήγηση με κακοκαιρία: Τι θα συμβεί αν πέσει κεραυνός πάνω σε αυτοκίνητο
- Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
- Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
- Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
- Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις