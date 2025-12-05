newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Κακοκαιρία Byron: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες – Κόκκινος συναγερμός για πολλές περιοχές
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 06:42

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες – Κόκκινος συναγερμός για πολλές περιοχές

Σποραδικές καταιγίδες θα σαρώσουν και την Αττική. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες ανά περιοχή

Spotlight

Συνεχίζει να σαρώνει η κακοκαιρία Byron σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες ενώ από χθες ξεκίνησαν και τα πρώτα προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις ενώ σήμερα το πρωί η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς εγκλωβίστηκαν οδηγοί σε αρκετές περιοχές, ενώ υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Μαγούλα, Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοπόννησου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
Πλημμυρικά φαινόμενα 05.12.25

«Φύγετε από υπόγεια και ισόγεια»: SOS του 112 για κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
Glassdoor 05.12.25

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
Βίντεο 05.12.25

«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
Πλημμυρικά φαινόμενα 05.12.25

«Φύγετε από υπόγεια και ισόγεια»: SOS του 112 για κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
