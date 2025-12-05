Εκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο, εξαιτίας μεγάλης συσσώρευσης υδάτων από την επέλαση της κακοκαιρίας Byron , ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, δρόμος στη Μάνδρα έχει μετατραπεί σε χείμαρρο).

Κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών και μεταφοράς ατόμων σε ασφαλή σημεία

⚠️⛔️🛣️Κλειστή η εθνική οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο ΚΑΜΙΑ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ pic.twitter.com/jlyM2IFp1X — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Στο ίδιο σημείο, στον παράδρομο της Εθνικής, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και έχουν γίνει κλήσεις στην Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Κλήσεις για ασφαλή μεταφορά ατόμων έγιναν και από την περιοχή του ΚΤΕΟ, ενώ έχουν σχηματιστεί ορμητικοί χείμαρροι σε πολλά σημεία.

Σοβαρά⚠️ πλημμυρικά φαινόμενα στη νέα Πέραμο Καμιά άσκοπη μετακίνηση σε νέα Πέραμο Μάνδρα Μέγαρα pic.twitter.com/9K6ji0b56b — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Λάκκας Καλογήρου και των Αλμυρών της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων προκειμένου να εκκενώσουν υπόγειους και ισόγειους χώρους λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

«Πλημμυρικά φαινόμενα»

«Μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων», αναγράφεται στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας #Μεγαρέων #Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Οι εικόνες, άλλωστε, από τη Μάνδρα είναι τραγικές, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

⚠️⛔️SOS πνίγεται η Μανδρα ⚠️⛔️ Βίντεο από τον κεντρικό δρόμο Αποφύγετε τις μετακινήσεις pic.twitter.com/jLyXxqh2a9 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025