Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ποταμός – Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι στη Φοινικούντα
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση ποταμού εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron - Σε τρεις απεγκλωβισμούς προχώρησε η Πυροσβεστική
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.
Το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.
Κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών
Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία.
Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.
