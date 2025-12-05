Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία «Byron», με σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την τροχαία στην εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα στο σημείο προκλήθηκε κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να διακόψει την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.

Παράλληλα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο διότι δεν γίνεται εκτροπή στην παλαιά Εθνική καθώς στο ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Η κ. Δήμητρα που ήταν εγκλωβισμένη στα διόδια Ελευσίνας, μίλησε νωρίτερα στο MEGA.

«Είμαι ακριβώς μπροστά από τα διόδια. Είναι κλειστά τελείως, δεν μας έχουν πει γιατί, μας έχουν πει ότι είναι κλειστά, μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Μας είπαν ότι η Εθνική δεν θα ανοίξει καθόλου σήμερα. Μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Όταν είπαμε ότι και από Σκαραμαγκά να πάμε είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι, μας είπαν ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το αντίθετο ρεύμα είναι κανονικά ανοιχτό».

<br />

Ο κ Πέτρος, κάτοικος της Νέας Περάμου μίλησε επίσης στο MEGA.

«Στην Παλαιά Εθνική Οδό στην Νέα Πέραμο, έχουν πλημμυρίσει καταστήματα. Χθες που πήγα να ψωνίσω για τα ζώα, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Αυτή την στιγμή βρέχει ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά