Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 07:09

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Vita.gr
Επελαύνει η κακοκαιρία Byron φέρνοντας ήδη από χθες «τσουνάμι» προβλημάτων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, κλειστά θα είναι όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσει το Δημόσιο

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε  ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Ιδιωτικός τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημάνθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε με βάση την κείμενη νομοθεσία να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ), να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Vita.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

inWellness
inTown
