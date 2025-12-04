Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας

Καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα με έντονα φαινόμενα, η συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων επανέρχεται στο προσκήνιο. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με επίσημη ανακοίνωσή του, καλεί τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους να μην εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους, ειδικά όσους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, σοβαρή καταγγελία δημοσιοποίησε το σωματείο εργαζομένων της e-food στην Περιφέρεια Αττικής. Μέσω των κοινωνικών δικτύων, οι εργαζόμενοι ανέβασαν φωτογραφίες που δείχνουν μήνυμα της εταιρείας προς τους διανομείς, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις 19:00 έως τις 21:00 θα λάμβαναν μπόνους 70% στις παραγγελίες τους, την ώρα που ο «Byron» σάρωνε την Αττική με ισχυρή νεροποντή.

Για τους διανομείς, το κίνητρο αυτό λειτουργεί ως έμμεση πίεση να βγουν στον δρόμο σε συνθήκες που το ίδιο το υπουργείο χαρακτηρίζει επικίνδυνες, αναδεικνύοντας την απόσταση ανάμεσα στις επίσημες οδηγίες και την πραγματικότητα της εργασίας στο πεδίο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Ειδικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν, να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους».

«Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχή στολή προστασίας κλπ.) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων», προσθέτει.

Εξ αποστάσεως εργασία

«Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Καταγγελία εργαζομένων: Η e-food έδινε «μπόνους» εν μέσω καταιγίδας

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σωματείο εργαζομένων της e-food στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι ανάρτησαν δύο φωτογραφίες, από τις οποίες η μια έδειχνε ένα μήνυμα της εταιρείας στους εργαζόμενους στο οποίο γνωστοποιούσε πως θα λάμβαναν από σήμερα στις 19:00 έως τις 21:00 μπόνους 70% στις παραγγελίες τους, την ώρα που ο «Byron» σάρωνε την Αττική.

Στην άλλη φωτογραφία διακρινόταν το μήνυμα που έστειλε η πολιτική προστασία στους κατοίκους της Αττικής για την κακοκαιρία.