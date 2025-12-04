Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
Στις 10 το πρωί, αντί στις 9, θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων αύριο Παρασκευή, με απόφαση του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών.
- Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής
- Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της
- Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
- Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
Οι συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων στην Αθήνα θα ξεκινήσουν το πρωί της Παρασκευής με μία ώρα καθυστέρηση. Αιτία, η κακοκαιρία Byron. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και την Παρασκευή.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (πολιτικές ποινικές) θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα υπάρξει νεότερη απόφαση από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου.
Επίσης, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Εφετείου Αθηνών, στις 10, αντί στις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν όλες οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών.
• Για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την κακοκαιρία Byron, στο live blogging του in.
- Έντονη συγκίνηση στην «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
- Η Λίλι Άλεν πουλάει butt plug – USB μετά την επιτυχία του άλμπουμ της «West End Girl»
- Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
- Οδήγηση με κακοκαιρία: Τι θα συμβεί αν πέσει κεραυνός πάνω σε αυτοκίνητο
- Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
- Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
- Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
- Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις