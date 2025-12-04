Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων

Οι συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων στην Αθήνα θα ξεκινήσουν το πρωί της Παρασκευής με μία ώρα καθυστέρηση. Αιτία, η κακοκαιρία Byron. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (πολιτικές ποινικές) θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα υπάρξει νεότερη απόφαση από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου.

Επίσης, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Εφετείου Αθηνών, στις 10, αντί στις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν όλες οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών.

