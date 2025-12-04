Οδήγηση με κακοκαιρία: Τι θα συμβεί αν πέσει κεραυνός πάνω σε αυτοκίνητο

Η κακοκαιρία Byron επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Την ώρα που οι Αρχές μέσω και της εφαρμογής έκτακτης ανάγκης «112» έχουν ζητήσει από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, αρκετοί είναι εκείνοι που βρίσκονται στο δρόμο την ώρα της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία Byron συνοδεύεται από αρκετούς κεραυνούς, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς κινούνται εν μέσω έντονων κεραυνικών φαινομένων.

Παρέχει προστασία

Όπως σημειώνουν, η καμπίνα του αυτοκινήτου παρέχει την απαραίτητη προστασία από τους κεραυνούς για όσους βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο από μέταλλο, που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, παρέχει προστασία από το χτύπημα κεραυνού, καθώς λειτουργεί ως «κλωβός Φαραντέι».

Ακυρώνει δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο που δέχεται από τον κεραυνό στο εσωτερικό του και το διοχετεύει στο έδαφος, προστατεύοντας τους επιβάτες του.

Κίνδυνος εκτός του οχήματος

Όσο προστατευμένοι είναι οι επιβάτες ενός οχήματος στο εσωτερικό του, τόσο εκτεθειμένοι είναι όσοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση έξω από αυτό.

Αν ο κεραυνός χτυπήσει το μέταλλο, υπάρχει ενδεχόμενο το ηλεκτρικό φορτίο να εξοστρακιστεί και να τραυματίσει, ακόμα και θανάσιμα, όλους όσοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Κάτι που σημαίνει ότι όσοι δεν μπορούν να μπουν σε κάποιο κτίριο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, τότε καλύτερο είναι να μπουν σε κάποιο όχημα.