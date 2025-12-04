Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας

Ήδη έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο, ενώ οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, φανερώνουν το μέγεθος του φαινομένου.

Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

O μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι αναμένεται να πέσουν έως 90 χιλιοστά βροχής στην Αττική και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel, όταν και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, η Αττική δέχθηκε κατά τόπους έως και 50 χιλιοστά βροχής.

Σε κλοιό κακοκαιρίας και η νοτιοανατολική Πελοπόννησος

Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm και τις Κροκεές Λακωνίας με 88.2 mm.