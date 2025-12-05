Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Μήνυμα από το 112 για κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Ελληνορώσων (Ποντιακά) Ελευσίνας, το πρωί της Παρασκευής και ενώ συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron που επελαύνει σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου».

Λίγο νωρίτερα, η στάθμη του Σαρανταπόταμου είχε φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρει το epikairotita-news.gr. Σύμφωνα με την ίδια πηγή στο σημείο έχει φτάσει περιπολικό της τροχαίας αλλά και κλιμάκια από τον Δήμο και την Περιφέρεια προκειμένου να πραγματοποιήσουν μετρήσεις στη στάθμη του νερού.

Η κατάσταση φάνηκε να δυσκολεύει οπότε εστάλη το μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι στη συνοικία των Ποντίων ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας Byron, μήνυμα από το 112 εστάλη χθες σε δέκα περιοχές της χώρας. Μέχρι χθες το βράδυ, είχαν σταλεί έκτακτα μηνύματα σε περιοχές της Αττικής, στην Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες, στην Πιερία, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.