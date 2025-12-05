Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron
Μήνυμα από το 112 για κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Ελληνορώσων (Ποντιακά) Ελευσίνας, το πρωί της Παρασκευής και ενώ συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron που επελαύνει σε όλη την επικράτεια.
Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου».
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού #Ελληνορώσων #Ποντιακά #Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Σαρανταπόταμου.
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Λίγο νωρίτερα, η στάθμη του Σαρανταπόταμου είχε φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρει το epikairotita-news.gr. Σύμφωνα με την ίδια πηγή στο σημείο έχει φτάσει περιπολικό της τροχαίας αλλά και κλιμάκια από τον Δήμο και την Περιφέρεια προκειμένου να πραγματοποιήσουν μετρήσεις στη στάθμη του νερού.
Η κατάσταση φάνηκε να δυσκολεύει οπότε εστάλη το μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι στη συνοικία των Ποντίων ενημερώθηκαν για την κατάσταση.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας Byron, μήνυμα από το 112 εστάλη χθες σε δέκα περιοχές της χώρας. Μέχρι χθες το βράδυ, είχαν σταλεί έκτακτα μηνύματα σε περιοχές της Αττικής, στην Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες, στην Πιερία, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.
- Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; – Ιδού το ερώτημα για Μόντι
- Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» οικισμό στο Ηράκλειο Κρήτης
- H Meta εγκαταλείπει το metaverse – Απολύσεις καθώς το όραμα σβήνει
- Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη Σαμάνθα του «Sex And The City» ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για 4η φορά
- Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ: Νεκρός ο ηγέτης ένοπλης συμμορίας που υποστήριζε το Ισραήλ στη Γάζα
- Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
- Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
- Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις