Κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας σε Πιερία, Χαλκιδική και Ημαθία
Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία.
Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει ορισμένες διαδρομές απροσπέλαστες.
Συγκεκριμένα, στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.
Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί από χθες η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών – Γερακινής με κατεύθυνση από Καλύβες προς Γερακινή, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε ιρλανδικές διαβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.
Στην Ημαθία, οι δυσκολίες συνεχίζονται σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Οι περιοχές έχουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα πλημμυρισμένα τμήματα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
