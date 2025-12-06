Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στη Ρόδο, αν και δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Από τους θυελλώδεις ανέμους, ωστόσο, έπεσαν δέντρα, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ έσπασαν κάβοι πλοίου.

Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο «Blue Sapphire» που τους τελευταίους μήνες βρισκόταν στο τουριστικό λιμάνι του νησιού για ελλιμενισμό. Όπως αναφέρει η Λιμενική Αρχή, ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου ότι ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας St Kitts & Navis με 49 μέλη πληρώματος – χωρίς επιβάτες – «κατά τη μεθόρμισή του από το λιμάνι της Ρόδου προς ασφαλές αγκυροβόλιο, υπέστη θραύση των κάβων».

Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα δύο ρυμουλκά πλοία, με τη συνδρομή των οποίων, το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του όρμου Ιαλυσού, όπου θα παραμείνει μέχρι τη βελτίωση των τοπικών καιρικών συνθηκών. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Eξαιτίας των θυελλωδών ανέμων σημειώθηκαν διαδοχικές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Η Ρόδος και γενικώς τα Δωδεκάνησα βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπά τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, σε πολλές δημοτικές ιακοπές ρεύματος σε πολλές Δημοτικές Ενότητες του νησιού σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ σε πολλά σημεία της πόλης έπεσαν δέντρα.

Τα συνεργεία του Δήμου Ρόδου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας έλαβαν πολλές αναφορές για πτώσεις δέντρων, προβλήματα σε κολώνες φωτισμού κ.λπ. αλλά όχι για καταστροφές μεγάλης κλίμακας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι πολλοί ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. Αν και η βροχόπτωση ήταν συνεχής, «δεν υπήρξε σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο ούτε ανάγκη για διάσωση», ανέφερε στο τοπικό μέσο ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Θωμάτος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε πολλές κλήσεις για πτώσεις δέντρων. Στο κέντρο της πόλης, επίσης έπεσαν κλαδιά και ολόκληρα δέντρα στο οδόστρωμα λόγω της σφοδρότητας της βροχής, ενώ ένας μεγάλος φοίνικας έπεσε στην περιοχή 100 Μαγαζιά. «Ήταν για χρόνια ένα χαρακτηριστικό σημείο του δρόμου – ψηλός και επιβλητικός. Η σημερινή μπόρα τον έριξε, κάτι που αρκετοί θεωρούσαν θέμα χρόνου», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της κίνησης Rhodes Riches κ. Χριστόδουλος Μαλιαράκης.

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται επίσης φωτεινοί σηματοδότες στην πόλη της Ρόδου, επί της εθνικής οδού και στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού.

Ακυρώθηκαν πτήσεις

Από χθες το πρωί, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων σημειώθηκαν διαδοχικές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ». Πρόκειται για έξι πτήσεις: τρεις προγραμματισμένες προς Αθήνα, Ηράκλειο και Καστελλόριζο, καθώς και μία τσάρτερ από Στουτγκάρδη.

Οι εταιρείες ενημερώνουν τους επιβάτες για τις αλλαγές και προχωρούν σε νέες κρατήσεις όπου χρειάζεται. Σύμφωνα πάντα με το τοπικό μέσο, οι νεώτερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα ακυρωθούν και οι επόμενες πτήσεις, καθώς οι συνθήκες επί του παρόντος δεν επιτρέπουν ασφαλείς απογειώσεις και προσγειώσεις.