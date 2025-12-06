Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν το τριήμερο 4 έως 6 Δεκεμβρίου της κακοκαιρίας Byron. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής.

Ήταν 287 χιλιοστά βροχής.

Ο χάρτης του meteo.gr

Στον χάρτη παρουσιάζονται τα στοιχεία έως τις 15.00 του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.

Επίσης, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά. Μεταξύ αυτών ήταν η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.