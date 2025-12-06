Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.
- Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
- Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
- Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν το τριήμερο 4 έως 6 Δεκεμβρίου της κακοκαιρίας Byron. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής.
Ήταν 287 χιλιοστά βροχής.
Ο χάρτης του meteo.gr
Στον χάρτη παρουσιάζονται τα στοιχεία έως τις 15.00 του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.
Το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.
Επίσης, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά. Μεταξύ αυτών ήταν η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.
- Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google
- Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των ομίλων και των νοκ-άουτ
- ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
- Ετοιμάζεις ταξίδι; 10 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις – Ο απόλυτος οδηγός προετοιμασίας
- Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
- Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
- Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις