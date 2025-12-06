Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 260 χιλιοστά το ύψος της βροχής στη Βλυχάδα Αττικής
Το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Ελλάδα
Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά το 3ήμερο 04-06/12.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς. Επιπλέον, 5 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.
Σύμφωνα με το meteo θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.
