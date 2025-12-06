Τρεις δήμοι – Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα – και δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Μάνδρας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει τις τελευταίες μέρες τη χώρα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μπήκαν ακόμα δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Μάνδρας

Ειδικότερα, αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, να κηρυχθούν οι παραπάνω περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026.

Κακοκαιρία Byron: Σάρωσε τις Δημοτικές Ενότητες Μάνδρας και Βιλίων

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και παραμένουν στην κατάσταση αυτή έως την 2η Φεβρουαρίου 2026 και την 28η Ιανουαρίου 2026, αντιστοίχως.

Όπως τονίζεται σε σχετική απόφαση, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Μάνδρας και τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Βιλίων δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μπορεί να επανέλθει με νεώτερο αίτημα παράτασης των παραπάνω κηρύξεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.