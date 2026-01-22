Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.
Η Δήμαρχος Τήλου κα Μαρία Γρ. Καμμά υπέβαλε κατεπείγον αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη του νησιού της Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο και έγινε αποδεκτό, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου Τήλου και προσθέτει:
«Το αίτημα, αφορά τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκληθεί σε υποδομές του νησιού, με ιδιαίτερη σοβαρότητα στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Λιβάδια.
Ειδικότερα, στον πεζόδρομο της περιοχής έχουν καταγραφεί σημαντικές φθορές, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού.
Με την κήρυξη της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Δήμος Τήλου επιδιώκει την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και η προστασία των κατοίκων και επισκεπτών.
Ο Δήμος Τήλου θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που αφορά το ανωτέρω αίτημα και τις επόμενες ενέργειες».
Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Τήλου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί στις 21 Ιανουαρίου 2026.
Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διαβρώσεις εδαφών σε διάφορα σημεία του νησιού.
Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 21 Απριλίου 2026, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης ζημιών, την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση λήψης μέτρων στήριξης της τοπικής κοινωνίας.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/tilosPR
