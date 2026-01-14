Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, δέχτηκε στο γραφείο του, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Fang Qiu, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Σπάρτη.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στέφανου Βρεττάκου, του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, κ. Γεώργιου Κουλουβάκου και αντιπροσωπείας Κινέζων διπλωματών, ο κ. Qiu ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Σπάρτης για την υποδοχή και τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η Κίνα έχουν παρόμοια κουλτούρα και αξίες, με συνέπεια να αισθάνεται σαν να βρίσκεται σπίτι του.

Ο κ. Qiu, ο οποίος είχε επισκεφτεί λίγο νωρίτερα την Καστροπολιτεία του Μυστρά, που συγκαταλέγεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αναφέρθηκε στο Σπαρτιατικό πνεύμα, λέγοντας ότι είναι πολύ γνωστό στην Κίνα. Ζήτησε, σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης, από τον κ. Βακαλόπουλο να συμμετάσχει η Σπάρτη στις Παγκόσμιες Τουριστικές Εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, απευθύνοντάς του πρόκληση να επισκεφτεί το Πεκίνο.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σπάρτης καλωσόρισε τον Πρέσβη της Κίνας, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως απαρχή για μελλοντική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Ο κ. Βακαλόπουλος αναφέρθηκε στην κινεζική κοινότητα που διαμένει και δραστηριοποιείται στο Δήμο Σπάρτης, πλήρως ενσωματωμένη στην τοπική κοινωνία και τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή επενδύει στην εξωστρέφεια και στον Τουρισμό, προσθέτοντας ότι στη Σπάρτη και στον Μυστρά συναντώνται δύο μεγάλοι Πολιτισμοί, ο Δωρικός και ο Βυζαντινός, καθώς ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος, εστέφθη στον Μυστρά.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Βακαλόπουλος προσκάλεσε τον κ. Qiu να επισκεφτεί εκ νέου τη Σπάρτη και να συμμετάσχει στα φετινά «Παλαιολόγεια», τα οποία, όπως εξήγησε, αποτελούν ημέρα μνήμης και σηματοδοτούν μια μεγάλη ιστορική καμπή για τον Ελληνισμό.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Σπάρτης