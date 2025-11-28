Τιμητική διάκριση στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, για τον απολογισμό της φετινής Αντιπυρικής Περιόδου, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση προς την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης από το Υπουργείο και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σε αναγνώριση της αφοσίωσης, της συνεισφοράς και της αυταπάρνησης στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, κ. Δημοσθένης Κακούρος και ο Υπάλληλος της Πολιτικής Προστασίας, κ. Ηλίας Κούρος, οι οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Υπουργό για την αγαστή συνεργασία τους και την απονομή της τιμητικής διάκρισης.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, με αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και αδιάκοπη προσήλωση στο καθήκον.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «με ανθρώπινο δυναμικό ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο και με υλικοτεχνική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης αποτελεί μια πραγματική ασπίδα προστασίας.

Επίσης, με ένα υπερσύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο και με ιδιόκτητα drones, ελέγχει, σε πραγματικό χρόνο, όλη την περιοχή εποπτείας του Δήμου Σπάρτης και παρεμβαίνει άμεσα για την αποσόβηση και αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.

Σε αγαστή και άριστη πάντα συνεργασία με τις Πυροσβεστικές και τις Αστυνομικές Αρχές, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης αναγνωρίζεται και τυπικά, ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες πανελλαδικά».