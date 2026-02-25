newspaper
Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο με μαχαίρι ιδιοκτήτη παντοπωλείου
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 03:45

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο με μαχαίρι ιδιοκτήτη παντοπωλείου

Επειτα από σαράντα χρόνια στη φυλακή, ο θανατοποινίτης Μέλβιν Τρότερ εκτελέστηκε στη Φλόριντα αφού είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο με μαχαίρι που διέπραξε το 1986.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ανδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στη Φλόριντα για έγκλημα που διέπραξε το 1986· αυτή ήταν η τέταρτη θανάτωση κρατουμένου από τις αρχές της χρονιάς στις ΗΠΑ και η δεύτερη στην πολιτεία.

Ο Μέλβιν Τρότερ εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στις 18:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών (στη φωτογραφία από Florida Department of Corrections/mysuncoast.com, επάνω, ο Μέλβιν Τρότερ).

Ο Μέλβιν Τρότερ παρέμεινε φυλακισμένος εν αναμονή της εκτέλεσής του σχεδόν σαράντα χρόνια

Ο 65χρονος ομολόγησε την ενοχή του το 1987 για τον φόνο με μαχαίρι εβδομηντάρη ιδιοκτήτη παντοπωλείου κατά τη διάρκεια ληστείας το 1986. Παρέμεινε φυλακισμένος εν αναμονή της εκτέλεσής του σχεδόν σαράντα χρόνια.

Την περασμένη χρονιά στη Φλόριντα εκτελέστηκαν 19 άνθρωποι, περισσότεροι από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη αμερικανική πολιτεία.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Ρον ΝτεΣάντις, που έχει την τελευταία λέξη — υπογράφει τις διαταγές εκτέλεσης θανατοποινιτών —, έχει επιβλέψει τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον κυβερνήτη της Φλόριντας αφότου το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο επέτρεψε εκ νέου την επιβολή της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ, το 1976.

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί άλλες δυο εκτελέσεις φέτος στη Φλόριντα — θα γίνουν τον Μάρτιο, σύμφωνα με δεδομένα του κέντρου πληροφόρησης για τη θανατική ποινή (DPIC).

Ρεκόρ εκτελέσεων

Εκτελέσεις προβλέπεται επίσης να γίνουν εντός Μαρτίου στο Τέξας και στην Αλαμπάμα — σε αυτήν την τελευταία, πρόκειται για 75χρονο καταδικασμένο σε θάνατο, που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις, από τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις —Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια — εφαρμόζεται μορατόριουμ, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
