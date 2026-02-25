newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Ο Κεντέν Ντεράνκ, ένας νεαρός ακροδεξιός φοιτητής πέθανε από σοβαρά κατάγματα στις 14 Φεβρουαρίου. Τα σοβαρά αυτά τραύματα, μεταξύ των οποίων και ένα κάταγμα στο κεφάλι, προκλήθηκαν κατά τις συγκρούσεις μεταξύ αριστερών και ακροδεξιών διαδηλωτών, στο περιθώριο εκδήλωσης στην οποία κεντρική ομιλήτρια ήταν η ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ρίμα Χασάν. Αυτό ήταν αρκετό για να στοχοποιηθεί η αριστερά στη Γαλλία.

Το σοβαρό αυτό γεγονός έγινε η αφορμή για μια ακόμη αμερικανική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας, καθώς η Ουάσιγκτον βρήκε αφορμή να καταγγείλει τη βία της «άκρας αριστεράς». Και φυσικά να στηρίξει την ακροδεξιά.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση στο Χ, δήλωσε ότι «οι αναφορές, που επιβεβαιώνονται από τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, ότι ο Κουέντιν Ντεράνκ σκοτώθηκε από αριστερούς μαχητές, θα πρέπει να μας ανησυχούν όλους».

Ζορντάν Μ[παρντελά / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η δε γαλλική ακροδεξιά, φαίνεται ότι βρήκε το ιδανικό επιχείρημα για να θέσει στο περιθώριο την Ανυπότακτη Γαλλία. Και βρήκε ανέλπιστους συμμάχους στη γαλλική Δεξιά.

Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι έσπευσαν, εν όψει και των δημοτικών εκλογών τον Μάρτιο και των προεδρικών το 2027, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον Μελανσόν, ως επικίνδυνο δημαγωγό.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κάλεσαν την Ανυπότακτη Γαλλία να «ξεκαθαρίσει τα πράγματα» και να ρίξει τους τόνους στη ρητορική της.

«Ξεχάστε τη Λεπέν»

Το Politico το έθεσε σε τίτλο του ως εξής: «Ξεχάστε την Λεπέν. Η γαλλική πολιτική έχει έναν νέο αρχι-κακό».

Τόσο ο Ζαν-Λικ Μελανσόν όσο και το κόμμα του, η Ανυπότακτη Γαλλία, έχουν απορρίψει όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αρνούνται ότι έχουν ευθύνη για τον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ. Ο Μελανσόν καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι είναι αδιανόητο ένας νέος άνθρωπος να χάνει τη ζωή του με αυτό τον τρόπο.

Ο Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε άγρια, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κρανίου και θανατηφόρες εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λιόν. Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για ανθρωποκτονία και άλλα ποινικά αδικήματα. Συνολικά έχουν συλληφθεί έντεκα άτομα, στα οποία ακόμη δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Μεταξύ αυτών και ένας βοηθός βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Όλα αυτά ήταν νερό στον μύλο της γαλλικής ακροδεξιάς. Ο Εθνικός Συναγερμός που προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να πετάξει από πάνω του τη ρετσινιά ότι είναι το κόμμα του ρατσιστή, ακροδεξιού και αντισημίτη Ζαν-Μαρί Λεπέν, βρήκε πεδίο δράσης. Και φαίνεται ότι πείθει.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Ντεράνκ, από την εταιρεία Odoxa, έδειξε ότι μόνο 11% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο Μελανσόν αντέδρασε κατάλληλα στο περιστατικό. Επίσης, 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές για να εμποδίσουν την Ανυπότακτη Γαλλία να έρθει στην εξουσία. Κάτι που στο παρελθόν έλεγαν για την ακροδεξιά.

Πανό, σε συγκέντρωση στη μνήμη του Κεντέν Ντεράνκ, με σύνθημα «η άκρα αριστερά σκοτώνει» / REUTERS/Nicolas Economou

Σύμφωνα με τον Ντομινίκ ντε Βιλπέν, συντηρητικό πρώην πρωθυπουργό, ενδεχομένως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ο σκοπός της ακροδεξιάς είναι προφανής. Η τρέχουσα «δαιμονοποίηση» του κόμματος του Μελανσόν «έχει μόνο έναν στόχο: να νομιμοποιήσει την άνοδό της στην εξουσία».

Αντιστροφή κλίματος…

Ο προστατευόμενος της Μαρίν Λεπέν και νυν πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρνελά, έκανε το ανήκουστο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ζήτησε να υπάρξει ένα «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Δηλαδή, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με το κόμμα του Μελανσόν.

Επίσης, ζήτησε από τα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού να απέχουν από τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις για να τιμήσουν τον Ντεράνκ, για την αποφυγή επεισοδίων.

Με άλλα λόγια, ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα της «βίαιης αριστεράς». Να την εμφανίσουν ριζοσπαστική και η ακροδεξιά να θεωρηθεί κάτι «κανονικό».

Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι, ιστορικά, την ευθύνη της πολιτικής βίας στη Γαλλία την έχει κατά το πλείστον η ακροδεξιά, να εδραιωθεί η ιδέα ότι η επικίνδυνη είναι η αριστερά.

Κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε: «Καταδικάζουμε τόσο τις ακροαριστερές όσο και τις ακροδεξιές αδικίες. Ωστόσο, υπάρχει εφησυχασμός προς την ακροαριστερά. Ένα είδος ρομαντισμού στη Γαλλία σχετικά με τη ριζοσπαστική αριστερά που είναι επικίνδυνη».

Ζαν-Λικ Μελανσόν / REUTERS/Rali Benallou NO RESALES. NO ARCHIVES

Η επικινδυνότητα που αποδίδεται στην Ανυπότακτη Γαλλία, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, δεν έχει καταδικάσει την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Επίσης, έχει επαινέσει το πνεύμα «αντίστασης» της Νεαρής Φρουράς. Μιας διαλυμένης πλέον αντιφασιστικής ομάδας που συνιδρύθηκε από έναν βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας και κατηγορήθηκε για συμμετοχή στα επεισόδια. Επίσης, ο Μελανσόν κατηγόρησε τις αρχές για τα επεισόδια, ενώ κατήγγειλε την απόφαση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης να αναστείλει τη σύμβαση του κοινοβουλευτικού βοηθού, που ερευνάται αναφορικά με την υπόθεση.

Και η αμερικανική παρέμβαση

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στο Σχέδιο της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής ότι πρέπει να στηριχθούν τα κόμματα με τα οποία μοιράζονται τις ίδιες ιδέες. Επίσης, έχει χαρακτηρίζει «τρομοκρατικό» το αντιφασιστικό κίνημα. Μετά τον θάνατο του Ντεράνκ, η αμερικανική κυβέρνηση έσπευσε να σχολιάσει:

«Ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερός ακτιβισμός βρίσκεται σε άνοδο και ο ρόλος του στον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ καταδεικνύει την απειλή που αποτελεί για τη δημόσια ασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και αναμένουμε να δούμε τους δράστες της βίας να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης, που κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, για εξηγήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε: «Απορρίπτουμε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας, η οποία έχει βυθίσει μια γαλλική οικογένεια στο πένθος, για πολιτικούς σκοπούς. Δεν έχουμε να πάρουμε μαθήματα, ιδίως στο ζήτημα της βίας, από το διεθνές αντιδραστικό κίνημα».

Αριστερά υπό πίεση

Τα γεγονότα πάντως έχουν φέρει όλη τη γαλλική αριστερά σε δύσκολη θέση. Όχι μόνο την Ανυπότακτη Γαλλία.

Καθώς έρχονται οι δημοτικές εκλογές, που διεξάγονται σε δύο γύρους, φοβούνται ότι κινδυνεύουν να υποστούν ήττα. Η νίκη συχνά εξαρτάται από στρατηγικές συμμαχίες. Και φοβούνται ότι η συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη.

REUTERS/Nicolas Economou

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται να υπάρξει ξανά συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δήλωσε ότι έχει διακόψει τις σχέσεις με τον Μελανσόν και την ομάδα του μετά το περιστατικό. Ωστόσο, πιθανότατα θα χρειαστεί τις ψήφους τους έναντι συντηρητικών ή ακροδεξιών αντιπάλων στον β’ γύρο.

Μιλώντας στο Politico, o Ματιές Γκαλάρ, της εταιρείας Ipsos, εξήγησε ότι σε πόλεις όπως το Παρίσι και η Μασσαλία, η επιλογή των ψηφοφόρων της «Ανυπότακτης Γαλλίας» θα μπορούσε να είναι καθοριστική. Και αναρωτήθηκε αν είναι σοφή επιλογή η «δαιμονοποίηση» της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Επισήμανε ότι όποιος και αν είναι υποψήφιος της ακροδεξιάς, ο Μπαρντελά ή η Λεπέν, θα οδηγήσει την κούρσα. Και επισήμανε ότι ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας «είναι πολύ έξυπνος, πολύ μεθοδικός στην πολιτική του στρατηγική. Μπορεί να τον οδηγεί προς τα πολιτικά περιθώρια… αλλά έχει επίσης φιλοδοξίες να αναλάβει την ηγεσία της αριστεράς».

Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Stream newspaper
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

