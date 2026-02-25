Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.
Το βράδυ της Τετάρτης (25/2 – 22:00) η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και του Ζοζέ Μουρίνιο, στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τα play-off του Champions League.
Η «Βασίλισσα» καλείται να υπερασπιστεί στη Μαδρίτη τη νίκη που είχε πάρει στη Λισαβόνα στο πρώτο παιχνίδι (0-1) προκειμένου να προκριθεί στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά στην προσπάθειά της αυτή θα έχει να αντιμετωπίσει και μια πολύ σημαντική απουσία αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- στη διάθεση του Άλβαρο Αρμπελόα.
Δεν θα ρισκάρει τραυματισμό
Ο Γάλλος σούπερσταρ ταλαιπωρείται από έντονους πόνους στο αριστερό γόνατο και όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μαδρίτης, «Cadena Ser», αναμένεται να μείνει εκτός αγώνα. Ο 27χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να βγάλει όλο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης των «μερένγκες» και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ρισκάρει έναν σοβαρό τραυματισμό, τόσο ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της ομάδας του στο ισπανικό πρωτάθλημα και το Champions League, όσο και ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ όπου φυσικά θα συμμετάσχει με τους «τρικολόρ».
