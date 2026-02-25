sports betsson
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25 Φεβρουαρίου 2026, 09:28

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» που οδηγούν στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, τσεκάρονται το βράδυ της Τετάρτης (25/2), όταν θα διεξαχθεί το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας των αγώνων ρεβάνς για την ενδιάμεση (σ.σ. play-off) φάση του Champions League.

Μεγάλα ματς στο πρόγραμμα φυσικά, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπορούσια Ντόρτμουντ να είναι τα φαβορί απέναντι σε Μπενφίκα, Μονακό και Αταλάντα, αντίστοιχα, την ώρα που η Γιουβέντους θα κυνηγήσει μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Σπουδαίες αναμετρήσεις και την Τετάρτη στο Champions League

Το πρόγραμμα της βραδιάς ανοίγει στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στη Ντόρτμουντ και φυσικά η ιταλική ομάδα θα έχει τρομερά δύσκολο έργο. Αυτό είναι και το μοναδικό παιχνίδι που ξεκινά στις 19:45, ενώ η σέντρα στα υπόλοιπα τρία θα γίνει στις 22:00. Η μεν Παρί εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να περάσει τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο», έχοντας νικήσει το πρώτο ματς (3-2) και υποδεχόμενη την αντίπαλό της στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Ρεάλ καλείται να σφραγίσει και αυτή το εισιτήριο της, μετά το 1-0 της Λισαβόνας, απέναντι στη Μπενφίκα των Μουρίνιο και Βαγγέλη Παυλίδη. Τέλος, μάλλον στο πιο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς στο Τορίνο, μετά το βαρύ 5-2 της Πόλης, η Γιουβέντους θα ψάξει απέναντι στη Γαλατά μια τεράστια ανατροπή, προκειμένου να διατηρήσει ψηλά και την… ιταλική σημαία στη διοργάνωση, αφού μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ από τη Μπόντο, η Ιταλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς εκπρόσωπο στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθουν απόψε, θα προστεθούν στις Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ, Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ που προκρίθηκαν την Τρίτη και όλες τους θα προστεθούν στις ακόμη οκτώ ομάδες που είχαν προκριθεί από τη League Phase: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/2):

19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ
22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Τα «σταυρώματα» στους «16» του Champions League:

Λεβερκούζεν ή νικητής του Ντόρτμουντ – Αταλάντα vs Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου
Νικητής του Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπόντο Γκλιμτ vs Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι
Νικητής του Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ vs Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Ατλέτικο Μαδρίτης ή νικητής του Γαλατασαράι – Γιουβέντους vs Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Οι επόμενες ημερομηνίες του Champions League:

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών και ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026
Αγώνες της φάσης των «16»: 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7-8 και 14-15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου και 5-6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
Champions League 24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)
Champions League 24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
