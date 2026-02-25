Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» που οδηγούν στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, τσεκάρονται το βράδυ της Τετάρτης (25/2), όταν θα διεξαχθεί το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας των αγώνων ρεβάνς για την ενδιάμεση (σ.σ. play-off) φάση του Champions League.

Μεγάλα ματς στο πρόγραμμα φυσικά, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπορούσια Ντόρτμουντ να είναι τα φαβορί απέναντι σε Μπενφίκα, Μονακό και Αταλάντα, αντίστοιχα, την ώρα που η Γιουβέντους θα κυνηγήσει μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Σπουδαίες αναμετρήσεις και την Τετάρτη στο Champions League

Το πρόγραμμα της βραδιάς ανοίγει στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στη Ντόρτμουντ και φυσικά η ιταλική ομάδα θα έχει τρομερά δύσκολο έργο. Αυτό είναι και το μοναδικό παιχνίδι που ξεκινά στις 19:45, ενώ η σέντρα στα υπόλοιπα τρία θα γίνει στις 22:00. Η μεν Παρί εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να περάσει τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο», έχοντας νικήσει το πρώτο ματς (3-2) και υποδεχόμενη την αντίπαλό της στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Ρεάλ καλείται να σφραγίσει και αυτή το εισιτήριο της, μετά το 1-0 της Λισαβόνας, απέναντι στη Μπενφίκα των Μουρίνιο και Βαγγέλη Παυλίδη. Τέλος, μάλλον στο πιο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς στο Τορίνο, μετά το βαρύ 5-2 της Πόλης, η Γιουβέντους θα ψάξει απέναντι στη Γαλατά μια τεράστια ανατροπή, προκειμένου να διατηρήσει ψηλά και την… ιταλική σημαία στη διοργάνωση, αφού μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ από τη Μπόντο, η Ιταλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς εκπρόσωπο στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθουν απόψε, θα προστεθούν στις Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ, Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ που προκρίθηκαν την Τρίτη και όλες τους θα προστεθούν στις ακόμη οκτώ ομάδες που είχαν προκριθεί από τη League Phase: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/2):

19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Τα «σταυρώματα» στους «16» του Champions League:

Λεβερκούζεν ή νικητής του Ντόρτμουντ – Αταλάντα vs Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου

Νικητής του Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπόντο Γκλιμτ vs Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Νικητής του Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ vs Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Ατλέτικο Μαδρίτης ή νικητής του Γαλατασαράι – Γιουβέντους vs Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Οι επόμενες ημερομηνίες του Champions League:

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών και ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Αγώνες της φάσης των «16»: 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7-8 και 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου και 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)