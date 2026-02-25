Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη 59χρονου οδηγού ταξί στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν το μεσημέρι της 24ης Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε ρυθμίσει παράνομα το ταξίμετρό του σε διπλή ταρίφα, εισπράττοντας υπερβολικά κομίστρα από τουλάχιστον 56 επιβάτες.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Από περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομα αυξημένα ποσά από τους επιβάτες του.

Δικογραφία και εισαγγελική παραπομπή

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι από την Τροχαία συνεχίζονται για την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.