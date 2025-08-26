Συνελήφθη οδηγός ταξί – Χρέωσε τη διαδρομή αεροδρόμιο-Πειραιάς 110 ευρώ
Οδηγός ταξί υπερχρέωσε διαδρομή, με αποτέλεσμα πελάτισσα να του κάνει καταγγελία και ο άνδρας να συλληφθεί
Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησε η αστυνομία, καθώς ο άνδρας υπερχρέωσε μία γυναίκα την οποία είχε παραλάβει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με προορισμό τον Πειραιά.
110 ευρώ χρέωσε ο οδηγός ταξί την πελάτισσα
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Αυγούστου, όταν ο 54χρονος οδηγός ταξί παρέλαβε μια γυναίκα από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Φτάνοντας, της ζήτησε για την απόσταση 110 ευρώ, ποσό το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν τουλάχιστον 2 φορές πάνω.
Η γυναίκα έκανε καταγγελία και μετά από έρευνες των αστυνομικών ο οδηγός ταξί συνελήφθη την επομένη μέρα, στις 22 Αυγούστου, το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο της Αθήνας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο, καθώς και κατά το παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.
