Τέμπη: Μαθητές από εννέα χώρες στο σημείο της τραγωδίας – Κρέμασαν μαύρους χαρταετούς με το μήνυμα «Δικαιοσύνη»
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 13:52

Τέμπη: Μαθητές από εννέα χώρες στο σημείο της τραγωδίας – Κρέμασαν μαύρους χαρταετούς με το μήνυμα «Δικαιοσύνη»

Συνολικά 29 μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκαν σήμερα στα Τέμπη, στο σημείο όπου σκοτώθηκαν οι 57 συνάνθρωποί μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη βρέθηκαν σήμερα το πρωί 29 νέοι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί, μία για καθεμία από τις ζωές που χάθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα. Η πρωτοβουλία κορυφώνεται το μεσημέρι με την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον ίδιο χώρο, παρουσία φορέων, συλλόγων και σχολείων της περιοχής.

Οι νέοι φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών. Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να μεταβούν οργανωμένα στον τόπο της τραγωδίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης πέρα από σύνορα.

Στο συρματόπλεγμα, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς και πανό με το σύνθημα «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων ελιάς, που έχουν φυτευτεί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση περιποίησης του χώρου. Όπως επισημαίνεται από την ομάδα Τ57 Κατερίνης, πρόκειται για μια πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και μια έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία που συνεχίζει να ζητά δικαίωση.

YouTube thumbnail

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

«Ξεκινάει και η δίκη σε λίγες μέρες, περιμένουμε πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου. Η αλήθεια, μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ ο κόσμος, να ‘ναι καλά όλοι τους. Ίσως έρχονται, μπορούν με τη φαντασία τους να μπουν λίγο στη θέση μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε θα πεις θα ησυχάσω, να φύγει μια στιγμή απ’ το μυαλό. Δεν φεύγει η εικόνα, όσο και να το προσπαθούμε».

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Απεργία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας και πορεία στο Μαξίμου
Πανελλαδική απεργία 25.02.26 Upd: 13:19

Με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, απαιτούν μεταξύ άλλων, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ.

Σύνταξη
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη
Κρήτη 25.02.26

Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση
Πολιτική 25.02.26

Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση

Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η σημασία της για το κράτος Δικαίου και τη διάσωση της τιμής της Δικαιοσύνης. Τα απίστευτα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απεργία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας και πορεία στο Μαξίμου
Πανελλαδική απεργία 25.02.26 Upd: 13:19

Με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, απαιτούν μεταξύ άλλων, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ.

Σύνταξη
Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμμένει στην αρχική του απόφαση να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα τελευταία φιλικά πριν το Μουντιάλ και το όνειρο του 34χρονου σούπερσταρ για ένα... last dance στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, εξανεμίζονται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη
Κρήτη 25.02.26

Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025

Σύνταξη
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς
Πυρά 25.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς

«Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
