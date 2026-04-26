Από την περασμένη Πέμπτη αγνοείται η 15χρονη Νεργίς Αμίνι, η οποία εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα, για την οποία εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις 23/04/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ίλιου, στην Αθήνα, η Αμίνι (επ.) Νεργίς (ον.), 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο 25/04 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νεργίς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά περίπου, μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές.