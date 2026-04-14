Βρέθηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Βουλιαγμένη μετά από αρπαγή από τον πατέρα του

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 6,5 ετών Ιάσονα Μπογέα Γκέιλ που είχε εξαφανιστεί από τη Βουλιαγμένη την Κυριακή, 12 Απριλίου.

Όπως τονίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος είχε πέσει θύμα αρπαγής από τον πατέρα του.

Καλά στην υγεία του ο ανήλικος

Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που ανέλαβε την υπόθεση στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι, σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas τη Δευτέρα, 13 Απριλίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.