Amber Alert για την αρπαγή 6χρονου από τη Βουλιαγμένη
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας του ανηλίκου, ενώ από τη στιγμή εκείνη αγνοείται η τύχη και των δύο.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την αρπαγή 6χρονου από τη Βουλιαγμένη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας του ανηλίκου, ενώ από τη στιγμή εκείνη αγνοείται η τύχη και των δύο.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ήδη προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 13 Απριλίου 2026, μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.
Ο μικρός Ιάσωνα Κάι Μπογέα Γκέιλ έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,27 μέτρα και βάρος 28 κιλά. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.
Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
- Amber Alert για την αρπαγή 6χρονου από τη Βουλιαγμένη
