Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στο Χαλάνδρι – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από το Χαλάνδρι.

Συγκεκριμένα η 13χρονη Βερόνικα εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τρίτης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων στο Χαλάνδρι .

Αμεσα ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.