«Χαμόγελο του Παιδιού» – Εξαφάνιση 58χρονης στο Χαλάνδρι

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της 58χρονης βουλγαρικής καταγωγής Βεσέλκα Αρναούντοβα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της την Τρίτη 3 Μαρτίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Βεσέλκα Αρνταούντοβα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τα στοιχεία

Η Βεσέλκα Αρνταούντοβα έχει ύψος 1,78 μ., βάρος 60 κιλά, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, πράσινο παντελόνι φόρμας, άσπρα αθλητικά παπούτσια και έχει μαζί της μία ροζ βαλίτσα.

Για την εξαφάνιση κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Συλλόγου μας καθώς και οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης Ο.ΔΙ.Κ. και Δέλτα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.