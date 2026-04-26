Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple και η επόμενη ημέρα

Δεκαπέντε χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στιβ Τζομπς, ο Τιμ Κουκ παραδίδει τη θέση του ηγέτη της Apple στον ειδικό για θέματα hardware, Τζον Τέρνους.

Η διορισμός σηματοδοτεί μια αλλαγή από την εποχή του Κουκ, που χαρακτηρίστηκε από επιχειρησιακή αποδοτικότητα και παγκόσμιο αντίκτυπο, σε έναν ηγέτη του οποίου η καριέρα έχει ριζώσει στην μηχανική προϊόντων και την ανάπτυξη υλικού.

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011. Υπό την ηγεσία του, η Apple δεν περιορίστηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του Στιβ Τζομπς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συσκευών, υπηρεσιών και λογισμικού που κυριάρχησε στην αγορά των premium τεχνολογικών προϊόντων.

Ο Κουκ βοήθησε να μετατραπεί η Apple σε μια παγκόσμια δύναμη στην κατασκευή, διοχετεύοντας στην αγορά εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές και οικοδομώντας ένα από τα πιο πολύτιμα εταιρικά οικοσυστήματα του κόσμου.

Ο Τζομπς ήταν το πρόσωπο της αναγέννησης της εταιρείας, με τις χαρακτηριστικές ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων, το μαύρο ζιβάγκο και το αυστηρά σκηνοθετημένο λανσάρισμα νέων συσκευών που έκαναν το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σαν γεγονός.

Η αποθέωση έφτασε στο απόγειό της το 2007, όταν παρουσίασε το πρώτο iPhone, μιλώντας για ένα «επαναστατικό προϊόν» που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Κουκ ανέλαβε, το iPhone είχε ήδη γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το iPad είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Τώρα, ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει εκ νέου τη βιομηχανία τεχνολογίας. Ένα από τα κύρια καθήκοντά του θα είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων AI σε όλα τα προϊόντα της Apple, ιδιαίτερα στο iPhone.

Αν και η Apple βοήθησε στην εισαγωγή των κύριων καταναλωτών στις φωνητικές βοηθούς με τη Siri το 2011, δεν έχει ακόμη παράγει ένα σημαντικό προϊόν που βασίζεται σε AI, ενώ ανταγωνιστές όπως η OpenAI έχουν αναπτύξει γρήγορα δημοφιλή εργαλεία γενετικής AI.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Μετά από χρόνια στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, η Apple έχει πρόσφατα ξεπεραστεί σε χρηματιστηριακή αξία από την κατασκευάστρια τσιπ AI Nvidia, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τον ρυθμό καινοτομίας της σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ο Κουκ διατήρησε την Apple σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, χτίζοντας μεθοδικά τα μερίδια αγοράς της και προστατεύοντάς την από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η θητεία του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ είχε ενταχθεί στην Apple ήδη από το 1998, αναλαμβάνοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες της εταιρείας, με φήμη ανθρώπου της οργάνωσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2009 ανέλαβε προσωρινά την καθημερινή διοίκηση, όταν ο Στιβ Τζομπς αποσύρθηκε για λόγους υγείας, λόγω επιπλοκών από καρκίνο στο πάγκρεας. Δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple, ο Κουκ ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO.

Η διαδοχή του Τζομπς θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς ο συνιδρυτής της Apple είχε ταυτιστεί με την εικόνα του οραματιστή που έδωσε στην εταιρεία το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κουκ ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρότι ακολούθησε πολύ πιο συγκρατημένο στυλ διοίκησης και δημόσιας παρουσίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συνδεθεί λιγότερο με μια θεαματική, ανατρεπτική καινοτομία τύπου Τζομπς και περισσότερο με την πειθαρχημένη, σταθερή και αποτελεσματική διαχείριση που μετέτρεψε την Apple σε μια εταιρεία με τεράστια ανθεκτικότητα και οικονομική ισχύ.

