25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 07:00

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple και η επόμενη ημέρα

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011, από τον Στιβ Τζομπς

Δεκαπέντε χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στιβ Τζομπς, ο Τιμ Κουκ παραδίδει τη θέση του ηγέτη της Apple στον ειδικό για θέματα hardware, Τζον Τέρνους.

Η διορισμός σηματοδοτεί μια αλλαγή από την εποχή του Κουκ, που χαρακτηρίστηκε από επιχειρησιακή αποδοτικότητα και παγκόσμιο αντίκτυπο, σε έναν ηγέτη του οποίου η καριέρα έχει ριζώσει στην μηχανική προϊόντων και την ανάπτυξη υλικού.

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011. Υπό την ηγεσία του, η Apple δεν περιορίστηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του Στιβ Τζομπς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συσκευών, υπηρεσιών και λογισμικού που κυριάρχησε στην αγορά των premium τεχνολογικών προϊόντων.

Ο Κουκ βοήθησε να μετατραπεί η Apple σε μια παγκόσμια δύναμη στην κατασκευή, διοχετεύοντας στην αγορά εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές και οικοδομώντας ένα από τα πιο πολύτιμα εταιρικά οικοσυστήματα του κόσμου.

Ο Τζομπς ήταν το πρόσωπο της αναγέννησης της εταιρείας, με τις χαρακτηριστικές ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων, το μαύρο ζιβάγκο και το αυστηρά σκηνοθετημένο λανσάρισμα νέων συσκευών που έκαναν το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σαν γεγονός.

Η αποθέωση έφτασε στο απόγειό της το 2007, όταν παρουσίασε το πρώτο iPhone, μιλώντας για ένα «επαναστατικό προϊόν» που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Κουκ ανέλαβε, το iPhone είχε ήδη γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το iPad είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Τώρα, ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει εκ νέου τη βιομηχανία τεχνολογίας. Ένα από τα κύρια καθήκοντά του θα είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων AI σε όλα τα προϊόντα της Apple, ιδιαίτερα στο iPhone.

Αν και η Apple βοήθησε στην εισαγωγή των κύριων καταναλωτών στις φωνητικές βοηθούς με τη Siri το 2011, δεν έχει ακόμη παράγει ένα σημαντικό προϊόν που βασίζεται σε AI, ενώ ανταγωνιστές όπως η OpenAI έχουν αναπτύξει γρήγορα δημοφιλή εργαλεία γενετικής AI.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Μετά από χρόνια στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, η Apple έχει πρόσφατα ξεπεραστεί σε χρηματιστηριακή αξία από την κατασκευάστρια τσιπ AI Nvidia, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τον ρυθμό καινοτομίας της σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ο Κουκ διατήρησε την Apple σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, χτίζοντας μεθοδικά τα μερίδια αγοράς της και προστατεύοντάς την από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η θητεία του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ είχε ενταχθεί στην Apple ήδη από το 1998, αναλαμβάνοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες της εταιρείας, με φήμη ανθρώπου της οργάνωσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2009 ανέλαβε προσωρινά την καθημερινή διοίκηση, όταν ο Στιβ Τζομπς αποσύρθηκε για λόγους υγείας, λόγω επιπλοκών από καρκίνο στο πάγκρεας. Δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple, ο Κουκ ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO.

Η διαδοχή του Τζομπς θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς ο συνιδρυτής της Apple είχε ταυτιστεί με την εικόνα του οραματιστή που έδωσε στην εταιρεία το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κουκ ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρότι ακολούθησε πολύ πιο συγκρατημένο στυλ διοίκησης και δημόσιας παρουσίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συνδεθεί λιγότερο με μια θεαματική, ανατρεπτική καινοτομία τύπου Τζομπς και περισσότερο με την πειθαρχημένη, σταθερή και αποτελεσματική διαχείριση που μετέτρεψε την Apple σε μια εταιρεία με τεράστια ανθεκτικότητα και οικονομική ισχύ.

Πηγή: ot.gr

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI: Οσα έγιναν την τέταρτη και τελευταία ημέρα

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Διεθνής Οικονομία 24.04.26

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Κίνηση υπεροχής 26.04.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Ελλάδα 25.04.26

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

