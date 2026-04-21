Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 09:51

Ο επικεφαλής hardware θα γίνει ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος, ενώ ο Κουκ θα γίνει πρόεδρος της Apple.

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Στον επικεφαλής hardware Τζον Τέρνους παραδίδει τηγ σκυτάλη ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος αποχωρεί τον Σεπτέμβριο. Πρόκεται για μια κρίσιμη μετάβαση για έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Ο Κουκ θα γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple μετά από μια 15ετή θητεία στην ηγεσία της κατασκευάστριας iPhone από τότε που ανέλαβε από τον ιδρυτή Στιβ Τζομπς, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο Τέρνους, βετεράνος της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας και μόλις ο τρίτος διευθύνων σύμβουλός της τα τελευταία 30 χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία σε μια δύσκολη στιγμή για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει πρωτοφανή πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι Financial Times.

Θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Apple καθώς αγωνίζεται να αξιοποιήσει την τεχνολογία στα προϊόντα της μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες.

Ο Κουκ δήλωσε ότι ο Τέρνους «έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή», προσθέτοντας ότι είναι «αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον».

Ο Τέρνους, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται ο πιθανός διάδοχος του Κουκ, επιβλέπει τη μηχανική των κορυφαίων προϊόντων της Apple.

«Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Τέρνους. «Ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Στιβ Τζομπς και που είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου».

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν λιγότερο από 1% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

O Τζον Τέρνους στο ετήσιο συνέδριο της Apple στην Καλιφόρνια το 2017 (Reuters)

Ο Κουκ πρόεδρος της Apple

Ως πρόεδρος, ο Κουκ θα αντικαταστήσει τον Άρθουρ Λέβινσον, ο οποίος θα γίνει επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής μετά από 15 χρόνια στην ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Κουκ, 65 ετών, στενός έμπιστος συνεργάτης του ιδρυτή της Apple, ανέλαβε αρχικά ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος ενώ ο Τζομπς υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο το 2009, αναλαμβάνοντας πρόσθετες ευθύνες τον Αύγουστο του 2011 λίγο πριν από τον θάνατο του Τζομπς.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η Apple έχει αυξηθεί περίπου 10 φορές, πουλώντας iPhone αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξελίσσοντας τον κλάδο των υπηρεσιών σε έναν γίγαντα που αποφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από επιχειρήσεις όπως το App Store, το Apple Pay και το iCloud.

Αν και δεν είχε την εκρηκτική προσωπικότητα του Τζομπς, ο Κουκ έχει αναγνωριστεί ευρέως για την επιχειρησιακή του εμπειρία και έχει πιστωθεί την ανάπτυξη του τεράστιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας στην Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Κουκ οδήγησε την εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και του νομικού και φορολογικού ελέγχου από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς. Πρόσφατα, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις εμπορικές διαταραχές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, εξασφαλίζοντας από τον Τραμπ επανειλημμένες δασμολογικές απαλλαγές για τα προϊόντα της εταιρείας.

Η Apple έχει επίσης κυκλοφορήσει μια σειρά από νέα προϊόντα υπό τον Κουκ, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch, Vision Pro και AirPods. Αυτές οι προσθήκες έχουν διαφοροποιήσει τα έσοδά της, αν και το iPhone εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των πωλήσεων. Ένα φιλόδοξο έργο για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου της Apple αναβλήθηκε το 2024.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει εξεταστεί στενότερα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν επιδεινωθεί, οδηγώντας την Apple να στραφεί στην Ινδία ως εναλλακτική βάση παραγωγής.

Αλλαγές στο στελεχικό δυναμικό

Η συνεχιζόμενη παρουσία του Κουκ στο διοικητικό συμβούλιο της Apple είναι πιθανό να καθησυχάσει ορισμένες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της Apple να επηρεάζει τους παγκόσμιους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έναν τομέα όπου ο Τέρνους έχει λιγότερη εμπειρία.

Ο Κουκ έχει αποδειχθεί επιδέξιος στις συναλλαγές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διπλωματία του και οι μεγάλες δεσμεύσεις του για την αμερικανική βιομηχανία βοήθησαν στην αποτροπή της απειλής νέων δασμών στα smartphones της.

Η αποχώρηση του Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου καλύπτει ενάμιση χρόνο κινήσεων υψηλού προφίλ στον μικρό εσωτερικό κύκλο ηγεσίας της Apple, με πολλά από τα κορυφαία στελέχη της να αποχωρούν. Αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν μια από τις πιο σημαντικές μεταβάσεις ηγεσίας στην 50χρονη ιστορία της εταιρείας.

Μεταξύ των στελεχών που αποχώρησαν ή αποχώρησαν ήταν ο οικονομικός διευθυντής Λούκα Μαέστρι, ο επί χρόνια επικεφαλής λειτουργιών και προστατευόμενος του Κουκ, Τζεφ Ουίλιαμς, η γενική σύμβουλος Κάθριν Άνταμς και ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Τζον Τζιαναντρέα. Ο ανώτερος διευθυντής σχεδιασμού Άλαν Ντάι αποχώρησε τον Δεκέμβριο.

Η κορυφαία ομάδα της Apple έχει αναπληρωθεί με τον νέο οικονομικό διευθυντή Κέβαν Παρέκ, τον επικεφαλής λειτουργιών Σαμπίχ Καν και τη γενική σύμβουλο Τζένιφερ Νιούστεντ, πρώην της Meta, μαζί με στελέχη με μακρά εμπειρία όπως ο επικεφαλής λογισμικού Κρεγκ Φεντερίγκι και ο επικεφαλής υπηρεσιών Έντι Κιου.

Ο Τζονι Σρούτζι, ανώτερος αντιπρόεδρος τεχνολογιών υλικού, ανέλαβε τη Δευτέρα διευρυμένο ρόλο ως επικεφαλής υλικού, αναλαμβάνοντας τις μηχανικές αρμοδιότητες της Ternus.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Κόμματα 21.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Απόλυτη σύγχυση 21.04.26

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

Euroleague 21.04.26

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Ελλάδα 21.04.26

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Ελλάδα 21.04.26

Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι

Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Κόσμος 21.04.26

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

