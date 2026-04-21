Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του

Στον επικεφαλής hardware Τζον Τέρνους παραδίδει τηγ σκυτάλη ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος αποχωρεί τον Σεπτέμβριο. Πρόκεται για μια κρίσιμη μετάβαση για έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Ο Κουκ θα γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple μετά από μια 15ετή θητεία στην ηγεσία της κατασκευάστριας iPhone από τότε που ανέλαβε από τον ιδρυτή Στιβ Τζομπς, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο Τέρνους, βετεράνος της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας και μόλις ο τρίτος διευθύνων σύμβουλός της τα τελευταία 30 χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία σε μια δύσκολη στιγμή για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει πρωτοφανή πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι Financial Times.

Θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Apple καθώς αγωνίζεται να αξιοποιήσει την τεχνολογία στα προϊόντα της μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες.

Ο Κουκ δήλωσε ότι ο Τέρνους «έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή», προσθέτοντας ότι είναι «αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον».

Ο Τέρνους, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται ο πιθανός διάδοχος του Κουκ, επιβλέπει τη μηχανική των κορυφαίων προϊόντων της Apple.

«Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Τέρνους. «Ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Στιβ Τζομπς και που είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου».

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν λιγότερο από 1% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

Ο Κουκ πρόεδρος της Apple

Ως πρόεδρος, ο Κουκ θα αντικαταστήσει τον Άρθουρ Λέβινσον, ο οποίος θα γίνει επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής μετά από 15 χρόνια στην ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Κουκ, 65 ετών, στενός έμπιστος συνεργάτης του ιδρυτή της Apple, ανέλαβε αρχικά ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος ενώ ο Τζομπς υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο το 2009, αναλαμβάνοντας πρόσθετες ευθύνες τον Αύγουστο του 2011 λίγο πριν από τον θάνατο του Τζομπς.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η Apple έχει αυξηθεί περίπου 10 φορές, πουλώντας iPhone αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξελίσσοντας τον κλάδο των υπηρεσιών σε έναν γίγαντα που αποφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από επιχειρήσεις όπως το App Store, το Apple Pay και το iCloud.

Αν και δεν είχε την εκρηκτική προσωπικότητα του Τζομπς, ο Κουκ έχει αναγνωριστεί ευρέως για την επιχειρησιακή του εμπειρία και έχει πιστωθεί την ανάπτυξη του τεράστιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας στην Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Κουκ οδήγησε την εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και του νομικού και φορολογικού ελέγχου από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς. Πρόσφατα, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις εμπορικές διαταραχές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, εξασφαλίζοντας από τον Τραμπ επανειλημμένες δασμολογικές απαλλαγές για τα προϊόντα της εταιρείας.

Η Apple έχει επίσης κυκλοφορήσει μια σειρά από νέα προϊόντα υπό τον Κουκ, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch, Vision Pro και AirPods. Αυτές οι προσθήκες έχουν διαφοροποιήσει τα έσοδά της, αν και το iPhone εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των πωλήσεων. Ένα φιλόδοξο έργο για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου της Apple αναβλήθηκε το 2024.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει εξεταστεί στενότερα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν επιδεινωθεί, οδηγώντας την Apple να στραφεί στην Ινδία ως εναλλακτική βάση παραγωγής.

Αλλαγές στο στελεχικό δυναμικό

Η συνεχιζόμενη παρουσία του Κουκ στο διοικητικό συμβούλιο της Apple είναι πιθανό να καθησυχάσει ορισμένες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της Apple να επηρεάζει τους παγκόσμιους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έναν τομέα όπου ο Τέρνους έχει λιγότερη εμπειρία.

Ο Κουκ έχει αποδειχθεί επιδέξιος στις συναλλαγές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διπλωματία του και οι μεγάλες δεσμεύσεις του για την αμερικανική βιομηχανία βοήθησαν στην αποτροπή της απειλής νέων δασμών στα smartphones της.

Η αποχώρηση του Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου καλύπτει ενάμιση χρόνο κινήσεων υψηλού προφίλ στον μικρό εσωτερικό κύκλο ηγεσίας της Apple, με πολλά από τα κορυφαία στελέχη της να αποχωρούν. Αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν μια από τις πιο σημαντικές μεταβάσεις ηγεσίας στην 50χρονη ιστορία της εταιρείας.

Μεταξύ των στελεχών που αποχώρησαν ή αποχώρησαν ήταν ο οικονομικός διευθυντής Λούκα Μαέστρι, ο επί χρόνια επικεφαλής λειτουργιών και προστατευόμενος του Κουκ, Τζεφ Ουίλιαμς, η γενική σύμβουλος Κάθριν Άνταμς και ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Τζον Τζιαναντρέα. Ο ανώτερος διευθυντής σχεδιασμού Άλαν Ντάι αποχώρησε τον Δεκέμβριο.

Η κορυφαία ομάδα της Apple έχει αναπληρωθεί με τον νέο οικονομικό διευθυντή Κέβαν Παρέκ, τον επικεφαλής λειτουργιών Σαμπίχ Καν και τη γενική σύμβουλο Τζένιφερ Νιούστεντ, πρώην της Meta, μαζί με στελέχη με μακρά εμπειρία όπως ο επικεφαλής λογισμικού Κρεγκ Φεντερίγκι και ο επικεφαλής υπηρεσιών Έντι Κιου.

Ο Τζονι Σρούτζι, ανώτερος αντιπρόεδρος τεχνολογιών υλικού, ανέλαβε τη Δευτέρα διευρυμένο ρόλο ως επικεφαλής υλικού, αναλαμβάνοντας τις μηχανικές αρμοδιότητες της Ternus.

Πηγή: OT.gr