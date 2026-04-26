newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26 Απριλίου 2026, 10:00

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο μεγάλα σκάνδαλα που ταράζουν συθέμελα την κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και καιρό κι έχουν αποτύπωμα -ειδικά το δεύτερο- στις δημοσκοπικές της επιδόσεις. Μπορούν τα πράγματα να πάνε χειρότερα για την κυβέρνηση, είναι το ερώτημα. Φυσικά και μπορούν είναι η απάντηση, εκτός και αν μπουν σε λειτουργία μηχανισμοί αυτοπροστασίας.

Οι επιθέσεις

Ας αρχίσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα πρώτης γραμμής όπως είναι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης. Πέρα από τις συκοφαντικές επιθέσεις στον ευρωπαϊκό θεσμό αλλά και στους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στο γραφείο της Αθήνας, ο μεγάλος καημός του ίδιου του κ. Γεωργιάδη -τον οποίο μάλλον ασπάζεται πλήρως η κυβέρνηση- είναι η ανανέωση ή όχι της θητείας των εισαγγελέων που τρέχουν τις έρευνες.

Οι δικογραφίες

Ανάμεσά τους βρίσκονται και αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις έρευνες που έχουν ήδη παραγάγει δικογραφίες στις οποίες εμπλέκονται ουκ ολίγοι βουλευτές, υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ. Ας σημειωθεί πως οι έρευνες δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται. Το τελευταίο «πακέτο» των δικογραφιών αφορούσε την περίοδο 2021-2022. Η ειρωνεία είναι πως αρκετοί υποστηρικτές της κυβέρνησης, υποστήριζαν έως πριν λίγο καιρό ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είχε μείνει εκτός έρευνας και έψεγαν τους εισαγγελείς γι’ αυτό. Τώρα είτε σιωπούν είτε βάλουν εναντίον τους επειδή έκαναν τη δουλειά τους.

Η αγωνία και οι καταγγελίες

Αλλά ας επιστρέψουμε στην έκδηλη αγωνία κυβερνητικών στελεχών για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία των εισαγγελέων του γραφείου της Αθήνας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αφενός στοχοποίησε προσωπικά την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου (αυτήν που ήθελε να βγει από τη μέση και ο… Χασάπης), αφετέρου δεν δίστασε να ειρωνευτεί την Λάουρα Κοβέσι, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το ειρωνικό του σχόλιο περί «δημοκρατίας για όσο μας το επιτρέπει η κα Κοβέσι», στη συνέχεια το βάφτισε «χιούμορ», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόνο που κανείς δεν γέλασε. Αντιθέτως πληθαίνουν οι καταγγελίες για το υπουργείο που διαχειρίζεται ο ίδιος και για διασπάθιση πόρων. Η αρχή έγινε από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ -και νυν ανεξάρτητο- Μάριο Σαλμά στις  αρχές της  εβδομάδας. Η καταγγελία του κ. Σαλμά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι γιατρός ο ίδιος, ενώ έχει θητεύσει στο συγκεκριμένο υπουργείο στην κυβέρνηση Σαμαρά.

Μετά ήρθε η καταγγελία του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου στο in, όταν και μίλησε για χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί δικαστικά εις βάρος των δύο. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.

Αν υπάρχει έστω κι ένα ίχνος αλήθειας στα καταγγελλόμενα είναι λογικό να μην επιθυμεί κανείς στην κυβέρνηση της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων. Ποια κυβέρνηση θα άντεχε άλλο ένα σκάνδαλο, εφάμιλλο ίσως του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Οι αναρτήσεις

Ο κ. Γεωργιάδης πάντως συνεχίζει τις αναρτήσεις και ουδείς απ’ το Μαξίμου διανοείται να του βάλει φρένο. Στο τελευταίο του σημείωμα, μετά τους Δελφούς, αφού έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ομιλία και η συνολική παρουσία της Λάουρα Κοβέσι ήταν υπέρ της κυβέρνησης (!), ξαναγύρισε στο αγαπημένο του θέμα: την ανανέωση ή όχι της θητείας των εισαγγελέων.

«Δηλαδή τί νομίζει ακριβώς ότι οι Έλληνες Ανώτατοι Δικαστές είναι τίποτε παιδάκια που τα απείλησε η δασκάλα τους να τους βάλει τιμωρία (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) και σταματούν να κάνουν αταξίες; Το ΑΔΣ έχει την πλήρη αρμοδιότητα και οι απειλές της κας Κοβέσι είναι προσβλητικές. Θα πράξουν κατά συνείδηση διότι αυτό επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο 90», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στην κα Κοβέσι αλλά και στο κοινό που τον ακολουθεί φανατικά.

Περί επικύρωσης

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που θα κληθεί εντός του επόμενου μήνα να επικυρώσει ή όχι την  ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων (το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της ανανέωσης της θητείας). Εν προκειμένω η στάση της κας Κοβέσι ήταν πολύ συγκεκριμένη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στους Δελφούς. Εάν δεν ανανεωθεί η θητεία των εισαγγελέων η χώρα θα βρεθεί κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το γιατί είναι απλό. Επειδή εν προκειμένω το ενωσιακό δίκαιο υπερτερεί του εθνικού. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά είναι να καταφύγει η ίδια στο ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά του κολλεγίου των εισαγγελέων και να τους κατηγορήσει για κατάχρηση εξουσίας. Κάτι βέβαια που θα πρέπει να αποδειχθεί στη συνέχεια από τον καταγγέλλοντα. Θα μπει σε τέτοια περιπέτεια η κυβέρνηση; Μένει να το δούμε επίσης. Θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον μια τέτοια εξέλιξη.

Το καλό (;) σενάριο

Το καλό σενάριο για την κυβέρνηση στην παρούσα συγκυρία θα ήταν ένα. Να καταφέρει να αλλάξει τους εισαγγελείς, τοποθετώντας άλλους στη θέση τους. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το κόστος. Από τη μια θα σημάνει σύγκρουση μ’ έναν ευρωπαϊκό θεσμό, από την άλλη θα υπάρξουν συνειρμοί που δεν συμφέρουν την κυβέρνηση, καθώς η υπόθεση θα θυμίζει σε μεγάλο βαθμό όσα έγιναν κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια κρίσιμης φάσης της έρευνας, η τότε εισαγγελέας του Άρειου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη την είχε αφαιρέσει από τους 3 εισαγγελείς της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και την είχε αναθέσει στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση.

Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι γνωστά. Κατά τη διάρκεια της δίκης των υποκλοπών αποδείχθηκε η ελλιπέστατη έρευνα του κ. Ζήση και το διάτρητο πόρισμα που εξέδωσε – το οποίο μόνο τυχαία δεν επικαλείται η κυβέρνηση κάθε φορά που «στριμώχνεται» για τις υποκλοπές.

Γιατί προβληματίζουν οι υποκλοπές

Μιας και περάσαμε στις υποκλοπές, δύο είναι τα στοιχεία που προβληματίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υπόθεσης και τη στάση της κυβέρνησης. Το πρώτο είναι η καθυστέρηση της έρευνας από την εισαγγελία πρωτοδικών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου ήταν συγκεκριμένη.

Έστειλε εκ νέου την υπόθεση στην εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες, μεταξύ αυτών και το αδίκημα της κατασκοπείας. Η εισαγγελία από την πλευρά της έσπασε την έρευνα σε κομμάτια. Όταν μια έρευνα σπάει σε κομμάτια είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα καθυστερήσει χρονικά. Ήδη επί του θέματος της καθυστέρησης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Και μπορεί ήδη να διαγράφονται αδικήματα, λόγω παρέλευσης της πενταετίας, το θέμα ωστόσο που καίει περισσότερο είναι η φημολογία που ακούγεται συχνά για αλλαγή του ποινικού κώδικα, με «φωτογραφική» διάταξη υπέρ των καταδικασμένων του σκανδάλου.

Αλλαγή και διάψευση

Το θέμα έθιξε πρόσφατα ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης με δημόσια ανάρτησή του στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με μια απλή τροπολογία που δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά για να συνταχθεί, μπορεί να αλλάξει το άρθρο 80Α περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα και να μεταβληθεί προς τα πάνω το όριο (σήμερα είναι 2 χρόνια). Αυτό θα αφαιρέσει τον κίνδυνο να οδηγηθεί στην φυλακή οποιοσδήποτε από τους καταδικασθέντες ή και οποιοσδήποτε από τους νέους υπόπτους μετά την πρωτόδικη διαδικασία. Η ποινή των 8 ετών θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε χρήμα, θα εξαγοραστεί προς 10€/ημέρα (μαζί με τις προσαυξήσεις βάλτε 20) και όλα καλά. Θα επανέλθει έτσι η ηρεμία και η κανονικότητα στις σχέσεις όλων».

Επ’ αυτού βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα σενάριο που έχει διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega. «Αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εν προκειμένω μένει να δούμε πως προτίθεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το θέμα και κυρίως τις αποκαλύψεις που έχει «υποσχεθεί» ενόψει Εφετείου η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, του Ισραηλινού ιδιοκτήτη της Intellexa που απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε θυμίσει την περίπτωση Νίξον και το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στις ΗΠΑ.

Και όλοι όσοι έχουμε διαβάσει Ιστορία γνωρίζουμε τι κατάληξη είχε αυτό…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη,

Σύνταξη
Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies