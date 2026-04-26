Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο μεγάλα σκάνδαλα που ταράζουν συθέμελα την κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και καιρό κι έχουν αποτύπωμα -ειδικά το δεύτερο- στις δημοσκοπικές της επιδόσεις. Μπορούν τα πράγματα να πάνε χειρότερα για την κυβέρνηση, είναι το ερώτημα. Φυσικά και μπορούν είναι η απάντηση, εκτός και αν μπουν σε λειτουργία μηχανισμοί αυτοπροστασίας.

Οι επιθέσεις

Ας αρχίσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα πρώτης γραμμής όπως είναι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης. Πέρα από τις συκοφαντικές επιθέσεις στον ευρωπαϊκό θεσμό αλλά και στους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στο γραφείο της Αθήνας, ο μεγάλος καημός του ίδιου του κ. Γεωργιάδη -τον οποίο μάλλον ασπάζεται πλήρως η κυβέρνηση- είναι η ανανέωση ή όχι της θητείας των εισαγγελέων που τρέχουν τις έρευνες.

Οι δικογραφίες

Ανάμεσά τους βρίσκονται και αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις έρευνες που έχουν ήδη παραγάγει δικογραφίες στις οποίες εμπλέκονται ουκ ολίγοι βουλευτές, υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ. Ας σημειωθεί πως οι έρευνες δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται. Το τελευταίο «πακέτο» των δικογραφιών αφορούσε την περίοδο 2021-2022. Η ειρωνεία είναι πως αρκετοί υποστηρικτές της κυβέρνησης, υποστήριζαν έως πριν λίγο καιρό ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είχε μείνει εκτός έρευνας και έψεγαν τους εισαγγελείς γι’ αυτό. Τώρα είτε σιωπούν είτε βάλουν εναντίον τους επειδή έκαναν τη δουλειά τους.

Η αγωνία και οι καταγγελίες

Αλλά ας επιστρέψουμε στην έκδηλη αγωνία κυβερνητικών στελεχών για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία των εισαγγελέων του γραφείου της Αθήνας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αφενός στοχοποίησε προσωπικά την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου (αυτήν που ήθελε να βγει από τη μέση και ο… Χασάπης), αφετέρου δεν δίστασε να ειρωνευτεί την Λάουρα Κοβέσι, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το ειρωνικό του σχόλιο περί «δημοκρατίας για όσο μας το επιτρέπει η κα Κοβέσι», στη συνέχεια το βάφτισε «χιούμορ», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόνο που κανείς δεν γέλασε. Αντιθέτως πληθαίνουν οι καταγγελίες για το υπουργείο που διαχειρίζεται ο ίδιος και για διασπάθιση πόρων. Η αρχή έγινε από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ -και νυν ανεξάρτητο- Μάριο Σαλμά στις αρχές της εβδομάδας. Η καταγγελία του κ. Σαλμά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι γιατρός ο ίδιος, ενώ έχει θητεύσει στο συγκεκριμένο υπουργείο στην κυβέρνηση Σαμαρά.

Μετά ήρθε η καταγγελία του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου στο in, όταν και μίλησε για χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί δικαστικά εις βάρος των δύο. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.

Αν υπάρχει έστω κι ένα ίχνος αλήθειας στα καταγγελλόμενα είναι λογικό να μην επιθυμεί κανείς στην κυβέρνηση της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων. Ποια κυβέρνηση θα άντεχε άλλο ένα σκάνδαλο, εφάμιλλο ίσως του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Οι αναρτήσεις

Ο κ. Γεωργιάδης πάντως συνεχίζει τις αναρτήσεις και ουδείς απ’ το Μαξίμου διανοείται να του βάλει φρένο. Στο τελευταίο του σημείωμα, μετά τους Δελφούς, αφού έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ομιλία και η συνολική παρουσία της Λάουρα Κοβέσι ήταν υπέρ της κυβέρνησης (!), ξαναγύρισε στο αγαπημένο του θέμα: την ανανέωση ή όχι της θητείας των εισαγγελέων.

«Δηλαδή τί νομίζει ακριβώς ότι οι Έλληνες Ανώτατοι Δικαστές είναι τίποτε παιδάκια που τα απείλησε η δασκάλα τους να τους βάλει τιμωρία (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) και σταματούν να κάνουν αταξίες; Το ΑΔΣ έχει την πλήρη αρμοδιότητα και οι απειλές της κας Κοβέσι είναι προσβλητικές. Θα πράξουν κατά συνείδηση διότι αυτό επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο 90», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στην κα Κοβέσι αλλά και στο κοινό που τον ακολουθεί φανατικά.

Περί επικύρωσης

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που θα κληθεί εντός του επόμενου μήνα να επικυρώσει ή όχι την ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων (το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της ανανέωσης της θητείας). Εν προκειμένω η στάση της κας Κοβέσι ήταν πολύ συγκεκριμένη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στους Δελφούς. Εάν δεν ανανεωθεί η θητεία των εισαγγελέων η χώρα θα βρεθεί κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το γιατί είναι απλό. Επειδή εν προκειμένω το ενωσιακό δίκαιο υπερτερεί του εθνικού. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά είναι να καταφύγει η ίδια στο ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά του κολλεγίου των εισαγγελέων και να τους κατηγορήσει για κατάχρηση εξουσίας. Κάτι βέβαια που θα πρέπει να αποδειχθεί στη συνέχεια από τον καταγγέλλοντα. Θα μπει σε τέτοια περιπέτεια η κυβέρνηση; Μένει να το δούμε επίσης. Θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον μια τέτοια εξέλιξη.

Το καλό (;) σενάριο

Το καλό σενάριο για την κυβέρνηση στην παρούσα συγκυρία θα ήταν ένα. Να καταφέρει να αλλάξει τους εισαγγελείς, τοποθετώντας άλλους στη θέση τους. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το κόστος. Από τη μια θα σημάνει σύγκρουση μ’ έναν ευρωπαϊκό θεσμό, από την άλλη θα υπάρξουν συνειρμοί που δεν συμφέρουν την κυβέρνηση, καθώς η υπόθεση θα θυμίζει σε μεγάλο βαθμό όσα έγιναν κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια κρίσιμης φάσης της έρευνας, η τότε εισαγγελέας του Άρειου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη την είχε αφαιρέσει από τους 3 εισαγγελείς της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και την είχε αναθέσει στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση.

Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι γνωστά. Κατά τη διάρκεια της δίκης των υποκλοπών αποδείχθηκε η ελλιπέστατη έρευνα του κ. Ζήση και το διάτρητο πόρισμα που εξέδωσε – το οποίο μόνο τυχαία δεν επικαλείται η κυβέρνηση κάθε φορά που «στριμώχνεται» για τις υποκλοπές.

Γιατί προβληματίζουν οι υποκλοπές

Μιας και περάσαμε στις υποκλοπές, δύο είναι τα στοιχεία που προβληματίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υπόθεσης και τη στάση της κυβέρνησης. Το πρώτο είναι η καθυστέρηση της έρευνας από την εισαγγελία πρωτοδικών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου ήταν συγκεκριμένη.

Έστειλε εκ νέου την υπόθεση στην εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες, μεταξύ αυτών και το αδίκημα της κατασκοπείας. Η εισαγγελία από την πλευρά της έσπασε την έρευνα σε κομμάτια. Όταν μια έρευνα σπάει σε κομμάτια είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα καθυστερήσει χρονικά. Ήδη επί του θέματος της καθυστέρησης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Και μπορεί ήδη να διαγράφονται αδικήματα, λόγω παρέλευσης της πενταετίας, το θέμα ωστόσο που καίει περισσότερο είναι η φημολογία που ακούγεται συχνά για αλλαγή του ποινικού κώδικα, με «φωτογραφική» διάταξη υπέρ των καταδικασμένων του σκανδάλου.

Αλλαγή και διάψευση

Το θέμα έθιξε πρόσφατα ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης με δημόσια ανάρτησή του στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με μια απλή τροπολογία που δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά για να συνταχθεί, μπορεί να αλλάξει το άρθρο 80Α περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα και να μεταβληθεί προς τα πάνω το όριο (σήμερα είναι 2 χρόνια). Αυτό θα αφαιρέσει τον κίνδυνο να οδηγηθεί στην φυλακή οποιοσδήποτε από τους καταδικασθέντες ή και οποιοσδήποτε από τους νέους υπόπτους μετά την πρωτόδικη διαδικασία. Η ποινή των 8 ετών θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε χρήμα, θα εξαγοραστεί προς 10€/ημέρα (μαζί με τις προσαυξήσεις βάλτε 20) και όλα καλά. Θα επανέλθει έτσι η ηρεμία και η κανονικότητα στις σχέσεις όλων».

Επ’ αυτού βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα σενάριο που έχει διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega. «Αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εν προκειμένω μένει να δούμε πως προτίθεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το θέμα και κυρίως τις αποκαλύψεις που έχει «υποσχεθεί» ενόψει Εφετείου η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, του Ισραηλινού ιδιοκτήτη της Intellexa που απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε θυμίσει την περίπτωση Νίξον και το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στις ΗΠΑ.

Και όλοι όσοι έχουμε διαβάσει Ιστορία γνωρίζουμε τι κατάληξη είχε αυτό…