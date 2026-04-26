Η πολλή δουλειά τρώει τον… εργαζόμενο: Η εργασία προκαλεί 840.000 θανάτους ετησίως
Υγεία 26 Απριλίου 2026, 10:00

Η πολλή δουλειά τρώει τον… εργαζόμενο: Η εργασία προκαλεί 840.000 θανάτους ετησίως

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, οι εργασιακές συνθήκες δημιουργούν επιβλαβή περιβάλλοντα που πλήττουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα υγείας που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία – συμπεριλαμβανομένων των πολλών ωρών εργασίας, της εργασιακής ανασφάλειας και της παρενόχλησης στον επαγγελματικό χώρο – σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ενός οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία συνδέονται κυρίως με καρδιαγγειακές παθήσεις και διαταραχές ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας, σημειώνει η έκθεση.

«Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας», δήλωσε η Manal Azzi, επικεφαλής της ομάδας για την πολιτική και τα συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (OSH) στη ΔΟΕ.

«Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, αλλά και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της οργανωτικής απόδοσης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Euronews, η εργασία διαμορφώνει την ταυτότητα, τις κοινωνικές σχέσεις και την οικονομική ασφάλεια, ενώ ο σχεδιασμός και η οργάνωσή της καθορίζουν αν είναι συνεκτική και διαθέτει επαρκείς πόρους ή αν οι υπερβολικές απαιτήσεις, η ασαφής κατανομή ρόλων και η αντιληπτή αδικία προκαλούν βλάβη.

Το βαρύ τίμημα για την υγεία

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι κίνδυνοι για την υγεία οδηγούν σε απώλεια σχεδόν 45 εκατομμυρίων ετών ζωής κάθε χρόνο, ενώ ο συνδυασμένος αντίκτυπος των καρδιαγγειακών παθήσεων και των ψυχικών διαταραχών εκτιμάται ότι έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του 1,37% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως.

Μόνο στην Ευρώπη, η ΔΟΕ ανέφερε 112.333 θανάτους, σχεδόν έξι εκατομμύρια DALY και απώλεια 1,43% του ΑΕΠ.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για την πλειονότητα των θανάτων που αποδίδονται σε αυτές, ωστόσο η συνολική απώλεια ετών υγιούς ζωής είναι μεγαλύτερη για τις ψυχικές διαταραχές, έγραψαν οι συγγραφείς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάθλιψη και το άγχος ευθύνονται για περίπου 12 δισεκατομμύρια χαμένες εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Οι πιο συνηθισμένες διαταραχές περιλαμβάνουν την κατάθλιψη, τις διαταραχές άγχους, την επαγγελματική εξουθένωση, τις διαταραχές ύπνου και την κόπωση.

Οι διαταραχές ψυχικής υγείας μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβες στη σωματική υγεία μέσω ανθυγιεινών μηχανισμών αντιμετώπισης που συχνά υιοθετούνται για τη διαχείριση του στρες και της κόπωσης.

Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η υπερκατανάλωση τροφής και η σωματική αδράνεια λόγω προβλημάτων στον χώρο εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε παχυσαρκία, υπέρταση και άλλες χρόνιες παθήσεις.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν επίσης ότι οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αλληλεπιδρούν με την πάροδο του χρόνου, με τις ανθυγιεινές συμπεριφορές να ενισχύουν και να μεγεθύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται με την έκθεση σε ψυχοκοινωνικό στρες», έγραψαν οι συγγραφείς.

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες βλάβης στην εργασία;

Η έκθεση προσδιορίζει τις πολλές ώρες εργασίας, τον εκφοβισμό, την πίεση στην εργασία, την ανισορροπία μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής, την εργασιακή ανασφάλεια, καθώς και τη βία και την παρενόχληση ως τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε κακή υγεία μεταξύ των εργαζομένων.

«Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι πολλές ώρες εργασίας, ένας κρίσιμος ψυχοκοινωνικός παράγοντας κινδύνου που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων, παραμένουν ευρέως διαδεδομένες», σημείωσαν οι συγγραφείς.

Η ΔΟΕ εκτιμά ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 35% των εργαζομένων εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.

Έρευνα του ΠΟΥ διαπίστωσε ότι η εργασία 55 ή περισσότερων ωρών την εβδομάδα συνδέεται με εκτιμώμενο 35% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και 17% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιακή νόσο, σε σύγκριση με την εργασία 35 έως 40 ωρών την εβδομάδα.

Ο εκφοβισμός και άλλες μορφές παρενόχλησης και βίας επισημαίνονται επίσης ως μείζον πρόβλημα.

Η έκθεση σημείωσε ότι το 23% των εργαζομένων παγκοσμίως έχει βιώσει τουλάχιστον μία μορφή βίας ή παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, με την ψυχολογική βία να είναι η πιο διαδεδομένη, σε ποσοστό 18%.

Τι μπορεί να γίνει

Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η εξ αποστάσεως εργασία και οι νέες μορφές απασχόλησης αναδιαμορφώνουν το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον, απαιτώντας από τους οργανισμούς να εντοπίζουν τους κινδύνους και να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα.

Αυτά θα πρέπει να αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του φόρτου εργασίας, της σαφήνειας των ρόλων, του επιπέδου στελέχωσης και των ωρών εργασίας.

Όταν η πρόληψη αποτυγχάνει, η ΔΟΕ ζητά έγκαιρη βοήθεια χωρίς στιγματισμό, όπως πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, προσωρινές προσαρμογές της εργασίας, συμβουλές για την υγεία στην εργασία και δίκαιες διαδικασίες επιστροφής στην εργασία.

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Διεθνής Οικονομία
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26 Upd: 09:49

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

