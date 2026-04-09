Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Οι δουλειές γραφείου θεωρούνταν κάποτε το «χρυσό εισιτήριο» για σταθερό μισθό, επαγγελματική ασφάλεια και μια καριέρα πάνω στην οποία μπορούσες να χτίσεις τη ζωή σου. Όμως η Gen Z δεν είναι πλέον τόσο σίγουρη. Έχουν δει τους millennials να κάνουν τα πάντα σωστά και παρ’ όλα αυτά να καταλήγουν εξουθενωμένοι, χρεωμένοι ή άνεργοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούν συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τις περισσότερες δουλειές γραφείου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σήμερα, οι 3 στους 4 της Gen Z συνδέουν τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια και νέα έρευνα δείχνει ότι δεν προσπαθούν πλέον να πείσουν τον εαυτό τους για το αντίθετο, σύμφωνα με το Fortune.

Σχεδόν 1 στους 4 έχει ήδη σκεφτεί σοβαρά ή επιδιώκει ενεργά μια καριέρα σε τεχνικά επαγγέλματα.

Σε μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές στροφές γενιάς των τελευταίων δεκαετιών, που τροφοδοτείται από οικονομική ανασφάλεια, φοιτητικά δάνεια και τα social media, η Gen Z ανταλλάσσει τα laptop με εργαλειοθήκες και δεν κοιτάζει πίσω.

Το TikTok ως νέος σύμβουλος καριέρας

Οι μισοί νέοι της Gen Z λένε ότι το ενδιαφέρον τους για επαγγέλματα όπως συγκολλητές, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί ξεκίνησε από τα social media. Το TikTok είναι η βασική πλατφόρμα όπου ανακαλύπτουν αυτά τα επαγγέλματα, με 1 στους 3 να παρακολουθεί σχετικό περιεχόμενο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Δημιουργοί περιεχομένου σε τεχνικά επαγγέλματα συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι η χειρωνακτική εργασία μπορεί να προσφέρει αυτονομία, οικονομική σταθερότητα και καλύτερη ισορροπία ζωής, κάτι που πολλές αρχικές θέσεις γραφείου δεν προσφέρουν.

Την ίδια στιγμή, βλέπουν millennials με πτυχία να παραπονιούνται ότι ο μισθός τους δεν φτάνει ούτε για να φύγουν από το πατρικό τους. Παράλληλα, απόφοιτοι της Gen Z δημοσιεύουν ότι στέλνουν χιλιάδες αιτήσεις χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει τις entry-level θέσεις.

«Νιώθεις σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο», είπε χαρακτηριστικά ένας απόφοιτος μαθηματικών.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι το 78% της Gen Z πιστεύει πως τα τεχνικά επαγγέλματα είναι λιγότερο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση σε σχέση με τα επαγγέλματα γραφείου.

Η πραγματικότητα δεν είναι πάντα όπως στο TikTok

Παρά τον ενθουσιασμό, η πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο ιδανική. Σχεδόν 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι γονείς, δάσκαλοι ή σύμβουλοι τους αποθάρρυναν από το να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα και ίσως όχι άδικα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα τεχνικά επαγγέλματα συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα, με υψηλά ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων, απρόβλεπτες συνθήκες εργασίας και περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης. Αντίθετα, οι δουλειές γραφείου κατατάσσονται στις πιο ασφαλείς.

Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι επαγγέλματα όπως συγκολλητές και μηχανικοί αυτοκινήτων βρίσκονται χαμηλά στη λίστα με τις καλύτερες επιλογές για αρχή καριέρας, λόγω περιορισμένων θέσεων, χαμηλής ανάπτυξης και κινδύνων.

Παρά το ότι δεν αυτοματοποιούνται εύκολα, και αυτά τα επαγγέλματα επηρεάζονται από την τεχνολογία, όπως η ρομποτική και η προκατασκευή, που μειώνουν τη ζήτηση. Επιπλέον, εξαρτώνται έντονα από την οικονομία και τη ζήτηση.

Και ίσως το πιο απρόσμενο: δεν κάνουν απαραίτητα τους νέους πιο ευτυχισμένους.

Μία μελέτη κατέταξε τους ηλεκτρολόγους ως τους λιγότερο ευχαριστημένους εργαζόμενους, λόγω της σωματικής καταπόνησης και των πολλών ωρών εργασίας, χωρίς αντίστοιχα υψηλές απολαβές. Μάλιστα, κανένα τεχνικό επάγγελμα δεν βρέθηκε στη λίστα με τις πιο ευτυχισμένες δουλειές.