newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 17:45

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι δουλειές γραφείου θεωρούνταν κάποτε το «χρυσό εισιτήριο» για σταθερό μισθό, επαγγελματική ασφάλεια και μια καριέρα πάνω στην οποία μπορούσες να χτίσεις τη ζωή σου. Όμως η Gen Z δεν είναι πλέον τόσο σίγουρη. Έχουν δει τους millennials να κάνουν τα πάντα σωστά και παρ’ όλα αυτά να καταλήγουν εξουθενωμένοι, χρεωμένοι ή άνεργοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούν συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τις περισσότερες δουλειές γραφείου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σήμερα, οι 3 στους 4 της Gen Z συνδέουν τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια και νέα έρευνα δείχνει ότι δεν προσπαθούν πλέον να πείσουν τον εαυτό τους για το αντίθετο, σύμφωνα με το Fortune.

Σχεδόν 1 στους 4 έχει ήδη σκεφτεί σοβαρά ή επιδιώκει ενεργά μια καριέρα σε τεχνικά επαγγέλματα.

Σε μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές στροφές γενιάς των τελευταίων δεκαετιών, που τροφοδοτείται από οικονομική ανασφάλεια, φοιτητικά δάνεια και τα social media, η Gen Z ανταλλάσσει τα laptop με εργαλειοθήκες και δεν κοιτάζει πίσω.

Το TikTok ως νέος σύμβουλος καριέρας

Οι μισοί νέοι της Gen Z λένε ότι το ενδιαφέρον τους για επαγγέλματα όπως συγκολλητές, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί ξεκίνησε από τα social media. Το TikTok είναι η βασική πλατφόρμα όπου ανακαλύπτουν αυτά τα επαγγέλματα, με 1 στους 3 να παρακολουθεί σχετικό περιεχόμενο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Δημιουργοί περιεχομένου σε τεχνικά επαγγέλματα συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι η χειρωνακτική εργασία μπορεί να προσφέρει αυτονομία, οικονομική σταθερότητα και καλύτερη ισορροπία ζωής, κάτι που πολλές αρχικές θέσεις γραφείου δεν προσφέρουν.

Την ίδια στιγμή, βλέπουν millennials με πτυχία να παραπονιούνται ότι ο μισθός τους δεν φτάνει ούτε για να φύγουν από το πατρικό τους. Παράλληλα, απόφοιτοι της Gen Z δημοσιεύουν ότι στέλνουν χιλιάδες αιτήσεις χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει τις entry-level θέσεις.

«Νιώθεις σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο», είπε χαρακτηριστικά ένας απόφοιτος μαθηματικών.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι το 78% της Gen Z πιστεύει πως τα τεχνικά επαγγέλματα είναι λιγότερο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση σε σχέση με τα επαγγέλματα γραφείου.

Η πραγματικότητα δεν είναι πάντα όπως στο TikTok

Παρά τον ενθουσιασμό, η πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο ιδανική. Σχεδόν 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι γονείς, δάσκαλοι ή σύμβουλοι τους αποθάρρυναν από το να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα και ίσως όχι άδικα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα τεχνικά επαγγέλματα συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα, με υψηλά ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων, απρόβλεπτες συνθήκες εργασίας και περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης. Αντίθετα, οι δουλειές γραφείου κατατάσσονται στις πιο ασφαλείς.

Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι επαγγέλματα όπως συγκολλητές και μηχανικοί αυτοκινήτων βρίσκονται χαμηλά στη λίστα με τις καλύτερες επιλογές για αρχή καριέρας, λόγω περιορισμένων θέσεων, χαμηλής ανάπτυξης και κινδύνων.

Παρά το ότι δεν αυτοματοποιούνται εύκολα, και αυτά τα επαγγέλματα επηρεάζονται από την τεχνολογία, όπως η ρομποτική και η προκατασκευή, που μειώνουν τη ζήτηση. Επιπλέον, εξαρτώνται έντονα από την οικονομία και τη ζήτηση.

Και ίσως το πιο απρόσμενο: δεν κάνουν απαραίτητα τους νέους πιο ευτυχισμένους.

Μία μελέτη κατέταξε τους ηλεκτρολόγους ως τους λιγότερο ευχαριστημένους εργαζόμενους, λόγω της σωματικής καταπόνησης και των πολλών ωρών εργασίας, χωρίς αντίστοιχα υψηλές απολαβές. Μάλιστα, κανένα τεχνικό επάγγελμα δεν βρέθηκε στη λίστα με τις πιο ευτυχισμένες δουλειές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Markets
ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies