Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Τρεις κάλπες πρόκειται να στηθούν στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη του οργάνου θα ψηφίσουν για τη θέση του γραμματέα, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής στο επίκεντρο της ομιλίας Ανδρουλάκη

Σε μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και τους θεσμούς, ενώ πρόκειται να σταθεί στα πολιτικά διακυβεύματα της περιόδου.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του αναμένεται να βρεθεί το επόμενο δίλημμα της κάλπης , με τον κ. Ανδρουλάκη να επισημαίνει ότι στις επικείμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, θα μιλήσει για το πώς η δημοκρατική Παράταξη “θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς και στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία”.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπογραμμίσει γιατί η νίκη του κόμματός του “θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά”.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι “το σύστημα Μητσοτάκη” μεθοδεύει να μετατρέψει τις εκλογές σε μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ, όπως λένε, η πραγματική μάχη είναι για την πρώτη θέση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την ομιλία του.

Αιχμές θα αφήσει και εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε κατ’ επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά πληροφορίες, θα επικεντρωθεί στον στόχο της πολιτικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τον κάνει πράξη.

Ο επόμενος Γραμματέας

Αν και τις προηγούμενες ημέρες ο Κώστας Τσουκαλάς θεωρούνταν το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γραμματέα, τα σενάρια περί παραμονής του στο γραφείο Τύπου φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Βέβαια, μέχρι χθες τίποτα δεν ήταν ακόμη οριστικό.

Επίσης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια για τον Δημήτρη Μάντζο. Σημειώνεται ότι στα «πηγαδάκια» της Χαριλάου Τρικούπη είχαν βρεθεί και άλλα ονόματα όπως αυτά του Λευτέρη Καρχιμάκη, του Νίκου Μήλη, του Γιάννη Βαρδακαστάνη κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των κεντρικών στελεχών συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ.

Κατ’ επέκταση δεν αποκλείονται οι ανατροπές ακόμη και στο παρά πέντε της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου

Μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών στο παρασκήνιο, το Πολιτικό Συμβούλιο των είκοσι τριών μελών θα έχει διατασικά χαρακτηριστικά. Θα αποτυπώνει μεν τον συσχετισμό ισχύος υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο θα έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα.

Στο όργανο, πέρα από τον τέως γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο, θα συμμετάσχουν η Άννα Διαμαντοπούλου και ex officio, ως δήμαρχος της Πρωτεύουσας με βάση την απόφαση του συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας.

Επιπλέον, το όργανο θα απαρτίζεται από πέντε βουλευτές. Τα επικρατέστερα ονόματα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη. Επίσης, βάσει καταστατικού προβλέπεται ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχουν οκτώ γυναίκες. Ανάμεσα στα στελέχη που συγκεντρώνουν πιθανότητες συμμετοχής, πέρα από την Άννα Διαμαντοπούλου και τη Μιλένα Αποστολάκη, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, η Μαρία Δαφέρμου και η Κατερίνα Σολωμού, που στήριξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, «φιγουράρουν» και τα ονόματα της Τόνιας Αντωνίου, που τοποθετείται στο «μπλοκ» Χριστοδουλάκη, και της Έφης Χαλάτση, που ανήκει στο περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου προορίζονται -εκτός απροόπτου και εφόσον κάποιο από αυτά δεν προταθεί στη θέση του γραμματέα- ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Νίκος Μήλης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Ηρακλής Δρούλιας.

Ισχυρές πιθανότητες συμμετοχής στο όργανο συγκεντρώνει και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή με την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη.